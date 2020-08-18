Донецький "Шахтар" зазнав розгрому у півфіналі Ліги Європи від "Інтера".

Футбольний клуб "Шахтар" зазнав розгрому у матчі 1/2 фіналу Ліги Європи – гірників розбив італійський "Інтер" з рахунком 5:0 на стадіоні в німецькому Дюссельдорфі.

По два голи у ворота "Шахтаря" забили Мартінес та Лукаку, ще один – Д'Амброзіо.

Згідно з аналітикою матчу від Livescore, "Шахтар" контролював м'яч упродовж 57% ігрового часу, а "Інтер" – 43%. При тім донеччани лише раз вдарили у ствір воріт, а італійці – дев'ять.

В іншому фіналі іспанська "Севілья" перемогла англійський "Манчестер Юнайтед" – 2:1. Фінал відбудеться у п'ятницю. Цього сезону формат турніру змінили через пандемію коронавірусу.