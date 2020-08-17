Галицькі хроніки COVID-19: 17 серпня.

 

Станом на 09:00 17 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 22 686 хворих на COVID-19. За минулу добу – 377 нових випадків: 164 – на Івано-Франківщині, 128 – на Львівщині (проведено 592 ПЛР-тести) та 85 – на Тернопіллі (проведено 372​ ПЛР-дослідження). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 серпня (09:00): 3817 випадків, 85 нових

м. Тернопіль – 19 осіб

Бучацький район – 2 особи

Бережанський район – 5 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Гусятинський район – 7 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 10 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Чортківський район – 16 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

Лановецький район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 серпня (09:00): 12 079 випадків, 128 нових

Львів – 80 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 3 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

17 серпня (09:00): 6790 випадків, 164 нові

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

17.08.2020

До теми

Як виникає співпраця видів?
Науковці з’ясували, чому організми помагають одне одному.
16.08.20 | | Наука
Коротка історія англійської поезії
Василь МАХНО
на ровері промчиться Філіп Ларкін і він покаже як в високих вікнах любов і смерть сплітаються в одне
15.08.20 | | Дискурси
Подивитись на світ очима трилобіта
Учені реконструювали зір істоти, що жила майже пів мільярда років тому. 
15.08.20 | | Наука
Чи є в білорусів «протестний ґен»?
Максим МУЛЯР
Що краще: диктатор Лукашенко чи прихід нового лідера, що може бути засланим російським козачком? На тлі спровокованого протестами відродження питання втрачає сенс.
13.08.20 | | У світі
Y-хромосома – не вимре
Контрольна функція мейозу може зробити чоловічу статеву хромосому такою, що не зникне в процесі еволюції.
13.08.20 | | Наука
Катерина Сюріна і Чарльз Кастроново
Аделіна Єфіменко
Дороги назад не буває. Здавалося, що пандемія знищила оперу. Але, напевно, з'являться нові жанри. Поки що не можна сказати, які саме, але звичної для нас опери вже не буде. Режисерам, диригентам і співакам доведеться стати гнучкішими. У періоди криз завжди з'являється щось нове.
13.08.20 | | Штука
Евген Косевич: за українську державність і університет
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Знакову роль в історії відіграють не лише видатні особистості, а й такі, які на позір залишають малопомітний для загалу слід
13.08.20 | | Минуле
Beautiful Карпати
Олена БУДЬКО
Замки, музеї, екологія й туризм: на Галичині реалізують іще 23 ініціативи карпатських громад.
13.08.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.