Галицькі хроніки COVID-19: 17 серпня.

Станом на 09:00 17 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 22 686 хворих на COVID-19. За минулу добу – 377 нових випадків: 164 – на Івано-Франківщині, 128 – на Львівщині (проведено 592 ПЛР-тести) та 85 – на Тернопіллі (проведено 372​ ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 серпня (09:00): 3817 випадків, 85 нових

м. Тернопіль – 19 осіб

Бучацький район – 2 особи

Бережанський район – 5 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Гусятинський район – 7 осіб

Теребовлянський район – 1 особа

Тернопільський район – 10 осіб

Заліщицький район – 1 особа

Козівський район – 2 особи

Чортківський район – 16 осіб

Борщівський район – 5 осіб

Зборівський район – 2 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 1 особа

Шумський район – 1 особа

Лановецький район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 серпня (09:00): 12 079 випадків, 128 нових

Львів – 80 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 1 особа

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовківський район – 5 осіб

Миколаївський район – 2 особи

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 13 осіб

Радехівський район – 1 особа

Самбірський район – 5 осіб

Сколівський район – 1 особа

Старосамбірський район – 4 особи

Стрийський район – 4 особи

Яворівський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

17 серпня (09:00): 6790 випадків, 164 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.