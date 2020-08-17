Галицькі хроніки COVID-19: 17 серпня.

Станом на 09:00 17 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 22 686 хворих на COVID-19. За минулу добу – 377 нових випадків: 164 – на Івано-Франківщині, 128 – на Львівщині (проведено 592 ПЛР-тести) та 85 – на Тернопіллі (проведено 372 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині та четверо – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 серпня (09:00): 3817 випадків, 85 нових
м. Тернопіль – 19 осіб
Бучацький район – 2 особи
Бережанський район – 5 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Гусятинський район – 7 осіб
Теребовлянський район – 1 особа
Тернопільський район – 10 осіб
Заліщицький район – 1 особа
Козівський район – 2 особи
Чортківський район – 16 осіб
Борщівський район – 5 осіб
Зборівський район – 2 особи
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 1 особа
Шумський район – 1 особа
Лановецький район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 серпня (09:00): 12 079 випадків, 128 нових
Львів – 80 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 1 особа
Дрогобицький район – 5 осіб
Жовківський район – 5 осіб
Миколаївський район – 2 особи
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 13 осіб
Радехівський район – 1 особа
Самбірський район – 5 осіб
Сколівський район – 1 особа
Старосамбірський район – 4 особи
Стрийський район – 4 особи
Яворівський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
17 серпня (09:00): 6790 випадків, 164 нові
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 17 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.17.08.2020