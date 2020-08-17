Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну "Героя України".

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" співакові Андрію Кузьменку, засновникові гурту "Скрябін", що загинув в аварії у лютому 2015 року на Дніпровщині.

Про це йдеться в указі №323/2020, підписаному 17 серпня, на 52-гі уродини Кузьми.

"Звання присвоєно за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність", – повідомили на Банковій.

Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook, що Україні дуже не вистачає Кузьми. "Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей", – написав Зеленський.

Керівник держави згадує, що був шокований новиною про загибель Андрія Кузьменка в аварії.

"Його загибель стала справжнім шоком для всього суспільства. Він був таким щирим і відкритим, таким своїм, що у той страшний день кожен з нас відчув, ніби втратив рідну, близьку людину", – написав Зеленський.

"З початком війни Андрій регулярно їздив на схід та допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя – ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом – заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", – пояснив своє рішення Зеленський.