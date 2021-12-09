Сквер «Місце щасливих людей» у Львові відкриють наступного року.

У Львові облаштують громадський простір «Місце щасливих людей» у пам’ять про Андрія Кузьменка. Галицька райадміністрація уклала договір підряду із ТОВ «Вельт Капітал», йдеться в інформації у системі електронних закупівель Prozorro.

Вартість робіт становить 14 мільйонів 415 тисяч гривень. Проте цього року виконають лише підготовчі роботи на 1,3 мільйона гривень. Наразі будівельники огородили територію занедбаної площі Гасина поблизу бібліотеки імені Стефаника для облаштування скверу. Всі основні роботи заплановані на наступний рік.

«У нас є зекономлені кошти, оголосили тендер на всю суму. Об’єкт буде перехідний. Цього року проведемо першочергові роботи, загородимо, демонтуємо всі старі елементи, а наступного року продовжимо», – повідомив заступник голови Галицької райадміністрації Львова Роман Гавчак.

Під час реконструкції простору буде влаштоване нове бетонне мощення, нове освітлення і лавки, а на металевих плитах будуть вірші Андрія Кузьменка.

Ідею облаштування скверу в пам’ять про Андрія Кузьменка після його загибелі у 2015 році обирали на архітектурному конкурсі. Тоді перемогла ідея дизайнера з Дніпра Валерія Кузнєцова. Робочий проєкт виконав відомий львівський архітектор Юрій Столяров.

Згідно з проєктом, простір охоплюватиме кілька груп та зон, які матимуть різні функції: сцену для вуличних музикантів, лавочки, пішохідну зону, зону схилу із місцями для сидінь, зону артоб’єкту «Нерв», урни, артоб’єкти з дерева та металу, які символізуватимуть діяльність Андрія Кузьменка та нагадуватимуть про нього, підсвічені дерева, зону огородження побутових відходів, зону паркування велосипедів.

Сквер перетинатимуть асиметричні тротуари, які, за задумом автора, мають символізувати пульс серця та активне життя загиблого музиканта. Ці хідники будуть викладені зі спеціальних плит, відлитих з бетону та із шорсткою поверхнею. На площі збережуть усі дерева та заїзд до подвір'я бібліотеки імені Василя Стефаника. На металевих стелах, які нагадують аркуші паперу, розмістять вірші Андрія Кузьменка.

Фото facebook.com/igor.zinkevych, facebook.com/miscja