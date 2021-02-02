Шість років без Кузьми: LEONVOCI випустив пісню «Мовчати».

 

До шостої річниці з дня загибелі лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка колектив LeonVoci випустив пісню Кузьми «Мовчати». Таким чином музиканти долучаються до вшанування пам’яті музиканта.

 

 

«Ми не були знайомі з Кузьмою, але захоплюємося його справжністю і неймовірною творчістю. Хочемо, щоб всі пам’ятали про нього!» — розповів лідер гурту Назар Тацишин.

 

Фото https://viva.ua

 

Як відомо, 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко потрапив у смертельну аварію на Дніпропетровщині.

 

Фото www.facebook.com/LeonVociMaleBand

 

Учасники гурту розповіли, чому обрали саме «Мовчати»: «Цю пісню вибрали, бо культура вже довгий час мовчить. Не відбуваються повноцінні концерти. І це доводить до крику, який ми часто виражаємо мовчанням. Іноді мовчанням можна виразити більше почуттів, ніж мовою...»

 

Для довідки

LEONVOCI — український чоловічий вокальний квартет, заснований 2015 року у Львові. В перекладі з італійської та іспанської LEONVOCI — «Голоси левів» або ж «Голоси Львова».

Репертуар гурту складається з пісень, арій з опер та популярної музики різними мовами: іспанською, італійською, німецькою, французькою, польською, англійською та українською.

2016 року колектив брав участь у польському телевізійному проєкті «MAM TALENT!», де дійшов до півфіналу. У червні 2018 року гурт презентував перший альбом «Етнопростір». У вересні цього ж року квартет здобув перемогу на вокальному конкурсі імені Яна Кепури «Золотий потік», що в Польщі. 10 січня 2019 року відбувся перший сольний концерт у рідному Львові під назвою «Вдома на Різдво».

Також у січні 2019 року хлопці взяли участь у співочому талант-шоу «Голос країни».

Кожного року гурт LEONVOCI їздить у концертні тур у супроводі симфонічного оркестру країнами Європи.

Квартет гастролює в Польщі, Угорщині, Франції, Німеччині, Данії та інших країнах.

02.02.2021

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