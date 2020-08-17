У Львові почали зйомки фільму за книгою Кузьми Скрябіна «Я, “Побєда” і Берлін».



Від 17 і до 27 серпня у Львові триватимуть зйомки ігрового національного повнометражного фільму «Я, “Побєда” і Берлін» за сюжетом однойменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). Зйомки символічно почали в день народження Андрія Кузьменка.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Кінопроєкт комедії за однойменним романом Кузьми Скрябіна став одним із переможців одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Державна підтримка стрічки – 27 млн грн, що становить 75% загальної вартості виробництва фільму.

Режисерка-постановниця фільму – Ольга Ряшина. Автори адаптації сценарію – Анатолій Крим та Олексій Комаровський. Продюсерами стрічки виступили Олексій Терентьєв і Влад Ряшин.

Комедія за мотивами повісті Андрія Кузьменка розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше у своєму житті авто марки «Побєда». Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой зі своїм товаришем Бардом вирушає до Берліна. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них. Як і того, що повернуться з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Реліз стрічки в Україні заплановано на 2021 рік.

Творці фільму приготували для глядачів кілька сюрпризів, один із найцікавіших – хто стане виконавцем головної ролі. Продюсери зберігають інтригу й поки що не озвучують прізвища. Наразі точно відомо лише, що у фільмі з’являться нові та несподівані обличчя.

«Маємо надію, натхнення та всі ресурси для того, щоб передати у майбутньому фільмі атмосферу світу Кузьми, його бачення життя, позитивне ставлення до всіх негараздів та труднощів. Окрім цього, ми з командою плануємо масштабну промокампанію і впевнені, що проєкт буде цікавий загальній аудиторії – кожен молодий глядач побачить, як "відривалися" його батьки, а кожен дорослий із задоволенням зануриться в ті часи», – зазначив Олексій Терентьєв.

Фото: Роман Балук/city-adm.lviv.ua

Глядачів обіцяють здивувати відтворенням атмосфери 90-х, великим різноманіттям локацій, постійною зміною персонажів, нескінченними пригодами та фірмовим гумором. У фільмі пролунають оригінальні кавер-версії найвідоміших хітів Кузьми Скрябіна у виконанні популярних українських артистів.

Зйомки відбуватимуться у Києві, Львові та Берліні. "Львівська" частина триватиме з 17 до 27 серпня на різних локаціях міста. У зв’язку із цим у Львові частково перекриватимуть декілька вулиць.

«Ми починаємо фільмування у Львові 17 серпня невипадково, адже сьогодні – день народження Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна)! До того ж, навколо знакові місця: церква Святого Андрія та медінститут, в якому Кузьма навчався. Сподіваємось на гарну погоду та дякуємо за всебічну підтримку міста», — зазначила режисерка Ольга Ряшина.



Графік проведення зйомок ігрового національного повнометражного фільму «Я, „Побєда“ і Берлін»