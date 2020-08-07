Заради зйомок серіалу цього вікенду перекриють рух транспорту в центрі Львова.

 

Від 7 й до 11 серпня в центрі Львова тривають зйомки польського кримінального серіалу за твором Марека Краєвського. У місті працюватиме близько 90 осіб – члени знімальної групи, актори, каскадери з Польщі. Задля зйомок перекриють рух транспорту, знімуть чимало вивісок та навіть заберуть вуличну розмітку, – повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Фото: Олександр Мазуренко/city-adm.lviv.ua

 

«Ці зйомки є одними з найбільш складних із точки зору організації. До прикладу, буде зрізано досить велику кількість знаків на кількох вулицях міста, сітілайтів, знято чимало вивісок, забереться вулична розмітка. Але важливо розуміти, що організатори уклали всі угоди на офіційний демонтаж та їхнє повернення за свої кошти. Також частково не курсуватиме електротранспорт, але комунальному підприємству відшкодують всі збитки. Це досить новий досвід для міста. Будуть певні незручності для мешканців, тому наперед хочемо просити вибачення за це. Ми розуміємо, що в час карантинних обмежень є багато додаткових вимог щодо проведення таких зйомок, проте організатори підходять до цього дуже фахово і скрупульозно», – розповів заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

 

Режисер стрічки – Борис Ланкош. Згідно із сюжетом, події серіалу відбуваються 1939 року, тож вулиці, на яких триватимуть зйомки, адаптують до тих часів, багато сучасних речей змінять на історичні. Координаторка зйомок у Львові Людмила Литвинова запевнила, що знімальна група намагатиметься якнайменше заважати мешканцям Львова.

 

Утім під час зйомок на декількох локаціях міста повністю перекриють рух громадського транспорту й обмежать паркування.

 

Графік перекриття руху автотранспорту та електротранспорту:

 

з/п

Дата

проведення

Час

проведення

Місце проведення

1.

8 серпня

2020 року

10.00 год. — 23.59 год.

вул. Технічна,

вул. Каменярів,

вул. С. Крушельницької

2.

9 серпня

2020 року

19.00 год. — 22.00 год.

вул. Університетська

3.

9 серпня

2020 року

21.00 год. — 23.59 год.

вул. Технічна,

вул. Каменярів,

вул. С. Крушельницької

4.

10 серпня

2020 року

00.01 год. — 04.00 год.

вул. Технічна,

вул. Каменярів,

вул. С. Крушельницької

5.

10 серпня

2020 року

20.00 год. — 23.59 год.

пл. Ринок (північна та західна сторони),

вул. Руська

6.

11 серпня

2020 року

01.00 год. — 05.00 год.

пл. Ринок (північна та західна сторони),

вул. Руська

 

 

Графік обмеження паркування автотранспорту:

 

з/п

Дата

проведення

Час

проведення

Місце проведення

1.

7 серпня

2020 року

20.00 год. — 23.59 год.

вул. С. Крушельницької,

вул. Університетська

2.

8 серпня

2020 року

00.01 год. — 23.59 год.

вул. С. Крушельницької

3.

9 серпня

2020 року

10.00 год. -

22.00 год.

вул. Університетська

4.

9 серпня

2020 року

01.00 год. — 23.59 год.

вул. С. Крушельницької

5.

10 серпня

2020 року

00.01 год. — 04.00 год.

вул. С. Крушельницької

 

Для довідки:

 

Фото: Grzegorz Gołębiowski/commons.wikimedia.org

 

Борис Ланкош – польський режисер, сценарист і актор. Автор документальних і художніх фільмів. Народився 31 березня 1973 року в Кракові. У 9 років виграв кастинг на роль у серіалі «6 мільйонів секунд». Це була історія про розпещеного хлопчика, єдину дитину матері-одиначки, якому доводиться змиритися з хворобою матері. Ланкош разом із мамою майже рік провів на зйомках. Згадував цей час як складний період свого життя та зазначав, що вважає акторство однією з найгірших у світі професій. Проте на рахунку Ланкоша було ще кілька невеликих ролей у кіно.

 

Після школи вступив на режисерський факультет Вищої державної школи кінематографа, телебачення і театру в Лодзі, яку закінчив 1999 року.

 

Його дебютний фільм "Еволюція" (2001) отримав кілька нагород, зокрема "Золоті ворота" на Міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско. Повнометражний дебют Ланкоша під назвою Rewers (Реверс) здобув першу премію – Золотого Лева – на польському кінофестивалі 2009 року у Ґдині. Ланкош також є режисером та сценаристом кількох документальних та короткометражних фільмів, а його трилер "Зерно правди" був хітом 2015 року.

 

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