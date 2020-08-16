Галицькі хроніки COVID-19: 16 серпня.

Станом на 09:00 16 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 22 309 хворих на COVID-19. За минулу добу – 382 нові випадки: 158 – на Івано-Франківщині, 127 – на Львівщині (проведено 615 ПЛР-тестів) та 97 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині та двоє на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 3732 випадки, 97 нових
м. Тернопіль – 37 осіб
Бучацький район – 1 особа
Бережанський район – 4 особи
Збаразький район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Теребовлянський район – 6 осіб
Тернопільський район – 6 осіб
Заліщицький район – 5 осіб
Козівський район – 3 особи
Чортківський район – 19 осіб
Підгаєцький район – 2 особи
Зборівський район – 4 особи
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 11 951 випадок, 127 нових
м. Львів – 83 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 7 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Пустомитівський район – 7 осіб
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 2 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 13 осіб
Яворівський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
16 серпня (09:00): 6626 випадків, 158 нових
Івано-Франківськ – 42 особи
Тисменицький район – 9 осіб
Надвірнянський район – 12 осіб
Снятинський район – 4 особи
Косівський район – 13 осіб
Калуський район – 36 осіб
Долинський район – 1 особа
Тлумацький район 2 особи
Галицький район – 2 особи
Коломийський район – 6 осіб
Рожнятівський район – 2 особи
Богородчанський район – 13 осіб
Городенківський район – 9 осіб
Рогатинський район – 7 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.16.08.2020