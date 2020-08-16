Галицькі хроніки COVID-19: 16 серпня.

 

Станом на 09:00 16 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 22 309 хворих на COVID-19. За минулу добу – 382 нові випадки: 158 – на Івано-Франківщині, 127 – на Львівщині (проведено 615 ПЛР-тестів) та 97 – на Тернопіллі (проведено 417 ПЛР-досліджень). 

 

 

За минулу добу зафіксовано 6 летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині та двоє на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 3732 випадки, 97 нових

м. Тернопіль – 37 осіб

Бучацький район – 1 особа

Бережанський район – 4 особи

Збаразький район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Теребовлянський район – 6 осіб

Тернопільський район – 6 осіб

Заліщицький район – 5 осіб

Козівський район – 3 особи

Чортківський район – 19 осіб

Підгаєцький район – 2 особи

Зборівський район – 4 особи

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 11 951 випадок, 127 нових

м. Львів – 83 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 7 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Пустомитівський район – 7 осіб

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 2 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 13 осіб

Яворівський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

16 серпня (09:00): 6626 випадків, 158 нових

Івано-Франківськ – 42 особи

Тисменицький район – 9 осіб

Надвірнянський район – 12 осіб

Снятинський район – 4 особи

Косівський район – 13 осіб

Калуський район – 36 осіб

Долинський район – 1 особа

Тлумацький район 2 особи

Галицький район – 2 особи

Коломийський район – 6 осіб

Рожнятівський район – 2 особи

Богородчанський район – 13 осіб

Городенківський район – 9 осіб

Рогатинський район – 7 осіб
 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 16 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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