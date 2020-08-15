Галицькі хроніки COVID-19: 15 серпня.

Станом на 09:00 15 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 927 хворих на COVID-19. За минулу добу – 411 нових випадків: 148 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1194 ПЛР-тести) та 97 – на Тернопіллі (проведено 624 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: двоє людей померло на Івано-Франківщині, шестеро на Львівщині та одна на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 серпня (09:00): 3635 випадків, 97 нових
м. Тернопіль – 40 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Збаразький район – 12 осіб
Гусятинський район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 9 осіб
Лановецький район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 2 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
м.Львів – 60 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 6 осіб
Дрогобицький район – 13 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовкiвський район – 4 особи
Золочівський район – 1 особа
Кам'янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 10 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 6 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 3 особи
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 3 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 27 осіб
15 серпня (09:00): 11 824 випадки, 166 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
15 серпня (09:00): 6468 випадків, 148 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.15.08.2020