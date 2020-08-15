Галицькі хроніки COVID-19: 15 серпня.

Станом на 09:00 15 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 21 927 хворих на COVID-19. За минулу добу – 411 нових випадків: 148 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1194 ПЛР-тести) та 97 – на Тернопіллі (проведено 624 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 9 летальних випадків: двоє людей померло на Івано-Франківщині, шестеро на Львівщині та одна на Тернопіллі. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,4%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 серпня (09:00): 3635 випадків, 97 нових

м. Тернопіль – 40 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Збаразький район – 12 осіб

Гусятинський район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 9 осіб

Лановецький район – 3 особи

Козівський район – 1 особа

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 2 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

м.Львів – 60 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 6 осіб

Дрогобицький район – 13 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовкiвський район – 4 особи

Золочівський район – 1 особа

Кам'янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 10 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 6 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 3 особи

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 3 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 27 осіб

15 серпня (09:00): 11 824 випадки, 166 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

15 серпня (09:00): 6468 випадків, 148 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 15 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.