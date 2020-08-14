Зеленський закликав українців пильніше дотримуватися карантину через нові рекорди.

 

Президент Володимир Зеленський закликав посилити інформування українців про поширення COVID-19 в Україні і закликав громадян прискіпливіше дотримуватися заходів протиепідеміологічної безпеки.

 

Про це йшлося під час селекторної наради в Офісі Президента 14 серпня, повідомили на Банковій.

 

Зеленський нагадав, що добою раніше, 13 серпня, в Україні підтвердили коронавірусну хворобу у 1732 людей. На його думку, статистика свідчить про те, що країна перебуває на межі другої хвилі, тож варто уважніше ставитися до заходів безпеки та карантинних правил.

 

"Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів", – сказав Президент.

 

10 червня Національна поліція України склала адміністративний протокол проти Володимира Зеленського через порушення ним карантину під час відвідин кав'ярні у Хмельницькому 3 червня. Протоколи оформили також на учасників колації і власника кафе.

 

Хмельницький міськрайонний суд не наважився покарати керівника держави. Судді звернулися до Верховного суду, аби він звернувся до Конституційного Суду по роз’яcнення щодо недоторканності Президента.

 

 

14.08.2020

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