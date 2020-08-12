Галицькі хроніки COVID-19: 12 серпня.

Станом на 09:00 12 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 20 760 хворих на COVID-19. За минулу добу – 332 нові випадки: 128 – на Івано-Франківщині, 166 – на Львівщині (проведено 1756 ПЛР-досліджень) та 38 – на Тернопіллі (проведено 587 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу зафіксовано 3 летальні випадки: двоє людей померло на Івано-Франківщині, одна – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
Загальна кількість померлих унаслідок ускладнень від коронавірусної інфекції у трьох областях від початку пандемії – 514. Найбільше людей померло на Львівщині – 310, на Івано-Франківщині – 160, на Тернопіллі – 44.
Одужало від початку пандемії у трьох галицьких областях 7667 осіб. За минулу добу – 264: 91 на Львівщині, 86 на Івано-Франківщині та 87 на Тернопільщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 3413 випадків, 38 нових
(дані ДУ "Тернопільський ОЛЦ" відрізняються на 2 випадки)
м. Тернопіль – 17 осіб
Гусятинський район – 3 особи
Бережанський район – 5 осіб
Збаразький район – 2 особи
Монастириський район – 1 особа
Теребовлянський район – 3 особи
Тернопільський район – 5 осіб
Чортківський район – 3 особи
Козівський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 11 308 випадків, 166 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 серпня (09:00): 6039 випадків, 128 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.08.2020