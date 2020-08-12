У містах Білорусі відбулися жіночі демонстрації з квітами.

Тим часом білоруське МВС визнало, що застосовувало проти учасників акцій протесту бойові патрони.

 

 

Жінки в багатьох містах Білорусі влаштували своєрідну акції протесту проти жорстокості силовиків. В середу, 12 серпня, вони вбралися в білу одежу, взяли в руки по букету квітів і вийшли на вуличні демонстрації. Про це повідомив інформаційний портал TUT.BY .

 

Першими на акцію вийшло близько 250 жінок в білому одязі в Мінську. Вони зібралися біля Комаровського ринку, де вишикувалися в ланцюг. «Припиніть нас бити! Нам просто потрібен правильний підрахунок голосів! Ми прийшли без зброї – так само, як й інші мирні протестувальники. Насильство йде тільки з одного боку!», – гукали учасниці акції.

 

Проте силовики в Мінську зажадала, аби жінки припинили свою акцію, оскільки вона була несанкціонованою. Активістки поклали квіти і стали розходитися, заклавши руки за голову.

 

У Вітебську на аналогічній акції силовики затримали 15-х жінок. Їх привезли до райвідділку поліції, але  практично відразу відпустили. Чотирьох учасниць мирного виступу затримали в Могильові.

 

Тим часом МВС Білорусії вперше офіційно визнало, що використовувало проти демонстрантів на акціях протесту вогнепальну зброю і бойові патрони. За словами офіційної речниці відомства Ольги Чемоданової, застосування бойової зброї відбулося, зокрема у вівторок ввечері в Бресті. Як сказала Чемоданова, зброя була використана проти «групи агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках» після того, як їх не вдалося зупинити за допомогою попереджувальних пострілів. Одна людина була поранена.

 

12.08.2020

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