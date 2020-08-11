Словацька влада вислала з країни трьох російських дипломатів.

Їх підозрюють у шпигунській та терористичній діяльності.

Зі Словаччини виганяють трьох співробітників посольства Росії. Про це заявив представник словацького МЗС. Імена росіян не розголошують. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Російських дипломатів підозрюють в роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям і вчиненні злочинів на території іншої держави-члена НАТО.

«Ці дипломати вели діяльність, яка порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, тож повинні виїхати з країни до кінця тижня. Таке рішення було ухвалене новою адміністрацією прем'єр-міністра Ігоря Матовіча (Igor Matovič)», – заявив речник МЗС Словаччини.

Росіянам повідомили, що вони повинні полишити Словаччину до 13 серпня.

Словацькі ЗМІ з покликом на джерела в правоохоронних органах пишуть, що росіян запідозрили в причетності до вбивства минулого року в Німеччині вихідця з Чечні і громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі. Підозрюваний, як стверджують, під вигаданим ім'ям Роман Давидов отримав візу в консульстві Словаччини в Санкт-Петербурзі і за нею в'їхав до Європейської Унії.

МЗС Росії відмовилося коментувати ситуацію з висиланням своїх співробітників зі Словаччини. Водночас російське зовнішньополітичне відомство пообіцяло відповісти на депортацію дипломатів аналогічним чином. «Традиційно піде дзеркальна відповідь», – заявили в російському міністерстві.

Тим часом Держдепартамент США привітав рішення влади Словаччини вислати співробітників російської дипмісії. Офіційна речниця держдепартаменту Морґан Ортаґус (Morgan Ortagus) написала на своїй сторінці в Twitter: «МЗС Словаччини послало ясний сигнал, що воно не потерпить політично мотивованих злочинних дій Росії на словацькій території або в Європі».