МОЗ констатувало "другу хвилю" коронавірусу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 1158 випадків коронавірусної хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував початок "другої хвилі" пандемії коронавірусу.

 

Згідно з даними Ради національної безпеки та оборони, найбільше добових випадків коронавірусу виявили у Львівській (161), Одеській (134), Харківській (129), Івано-Франківській (114) областях і в Києві (123).

 

 

Упродовж доби зареєстровано 29 смертей. Загалом в Україні вже 1951 летальний випадок.

 

За добу одужало 575 пацієнтів; загальна кількість одужань -- 44 934.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінґу, що "друга хвиля" епідемії COVID-19, яку прогнозували восени, вже починається.

 

"Ми вважали, що в нас буде так звана "друга хвиля", тобто суттєве збільшення кількості хворих, десь у жовтні-листопаді – і це буде поєднано з сезонною епідемією грипу. Так вважав весь світ. Ми зараз бачимо, що всі країни Європи теж фіксують різке зростання кількості хворих на COVID-19", -- констатував міністр.

 

Степанов зазначив, що в Україні з квітня кількість тестувань збільшили у десятки разів. У деяких областях уже розгортають лікарні "другої хвилі". Наприклад, у Львівській області вже третій день профільні лікарні більше як на 50% заповнені хворими на коронавірус. 

 

11.08.2020

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