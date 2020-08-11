Тартаківський палац оголосив про початок туристичного сезону.

У Тартаківському палаці, що в Сокальському районі Львівщини, в суботу, 15 серпня, стартує туристичний сезон. Триватиме він до середини жовтня, – повідомляють на fb-сторінці Тартаків / Tartakiv.

Фото: facebook.com/TARTAKIV

Гостей палацу очікують цікаві екскурсії, смачна локальна кухня, фотосесії в історичних костюмах епохи розквіту палацу, тематичні фотозони, дитяча анімація та багато іншого. Особливим гостем вечора стане відомий львівський джазовий піаніст МаксЛан, який виконає твори зі свого альбому «Прості п’єси для фортепіано» та композиції з нового проєкту Lan4, який він нещодавно заснував з одним із найкращих бас-гітаристів України Андрієм Арнаутовим.

Кульмінацією заходу стане вечірнє освітлення Тартаківського палацу, яке змонтували цьогоріч і в суботу увімкнуть уперше. А відтак гостей запросять на нічний перегляд фільму просто неба.

Упродовж 16 серпня на території палацу діятиме ярмарок, на якому представлять свої вироби ручної роботи талановиті майстрині з «Країни Handmade». Це картини, ляльки-мотанки, намиста та забавки. Спеціально до відкриття сезону у Тартакові оновили експозицію кімнати Урбанських.

Фото: kolokray.com

Туристичний сезон у Тартакові триватиме до середини жовтня. Графік роботи: суботи – з 16.00 до 23.00, неділі – з 14.00 до 20.00. У будні в палац можна буде приїхати за попередньою домовленістю.

«Щовихідних у Тартакові триватимуть дводенні тури, костюмовані дійства, фотосесії, концерти та багато іншого. Щосуботи та неділі кожен охочий зі Львова, Сокаля та навколишніх сіл зможе повернутися в епоху вишуканих вбрань, елегантних інтер’єрів та нашої багатої історії», – розповіла Ганна Гаврилів, голова БФ "Спадщина.UA", що за підтримки локальної громади спільно з БФ «Софос» реалізує проєкт «На гостину до Урбанських». До слова, в рамках цього проєкту було виготовлено стародавні костюми за лекалами журналів європейської моди початку ХХ століття – жіночі, чоловічі та дитячі, що відтворюють епоху останніх господарів палацу. Ці костюми використовуватимуть для проведення театралізованих дійств для туристів і для тематичних фотосесій.

"Пам’ятки архітектури та культури заслуговують на увагу та вивчення. Круто, коли такі пам’ятки оживають і мають надійних опікунів та промоутерів, таких як ГО "Спадщина UA". Запрошую відвідати Тартаківський палац із рідними та друзями вже в день відкриття, цієї суботи, а дорогою ще запланувати відвідати інші туристичні локації Сокальщини, рекомендовані нашим проєктом "Погнали Львівщиною", – запросила усіх на відкриття туристичного сезону в Тартаківському замку начальниця управління туризму і курортів облдержадміністрації Наталя Табака.

Перед відкриттям сезону, 12 і 13 серпня, біля палацу в Тартакові проведуть толоку, до якої запрошують долучатися всіх охочих. Під час толоки облагородять припалацову територію та підготують її до зустрічі гостей.