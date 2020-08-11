На барикаді в Мінську від вибуху загинув демонстрант.

Міліція стверджує, що він підірвав себе сам. Очевидці засвідчують, що смерть стала наслідком вибуху світлошумової гранати.

 

 

На протестах в Мінську в ніч на вівторок, 11 серпня, прогримів вибух, внаслідок якого загинув один із демонстрантів. Про це повідомив Telegram-канал «Білорусь головного мозку». Представники МВС Білорусі стверджують, що в руках чоловіка здетонував коктейль Молотова в той момент, коли він спробував кинути його в співробітників міліції.

 

Тим часом Telegram-канал спростовує цю версію міліції і  вказує, що коктейлів Молотова не було помічено в жодного з учасників протесту. Як доказ Telegram-канал публікує знимки з місця події. «Швидше за все, чоловіка підірвали світлошумовою гранатою, яку міліціянти кинули  йому під ноги», – зазначають автори Telegram-каналу.

 

Деякі ЗМІ повідомляли, що у Пушкінській демонстранти використовували коктейлі Молотова, але поки що відео- або фотопідтверджень цієї інформації немає. Однак відомо, що демонстранти закидають силовиків феєрверками.

 

Інцидент стався на вулиці Прітицького, біля станції метро Пушкінська. Саме там демонстранти зводили барикади для блокування руху міліцейських автомобілів.

 

Барикади добудувати так і не встигли – їх протаранили міліцейські автомобілі, а потім остаточно розібрали силовики.

 

11.08.2020

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