Проблеми набрякають

Різноманітні фрукти-овочі мусять достигнути до потрібної кондиції, фурункули мають пройти весь курс перед тим, як вистрілити. Щось подібне коїться і з трафунками у сфері, яка в нас називається політикою. Огляд подій тижня в Україні.

Намір тижня

Президент Зеленський не дає спокійно канікулити народним депутатам. Люди з-під купола можуть скільки завгодно називати себе «вищим законодавчим органом», але Володимир Олександрович регулярно нагадуватиме, чиїм саме органом є принаймні представники монобільшості.

До кінця серпня Верховна Рада мусить зібратися на позачергове засідання, бо гарант Конституції виступив з ініціативою внести зміни до державного бюджету, аби вже з 1-го вересня мінімальна зарплата виросла з 4723 гривень до п’яти тисяч рівно. У Офісі Зеленського повідомили, що це не останнє підвищення і у січні 2021-го «мінімалка» виросте до 6 тис. грн, а ще через пів року – до 6,5 тисячі. Крім того, ініціатори чергового «покращення» спробували заспокоїти всіх стурбованих, що головним джерелом такого росту стане економія на обслуговування державного боргу.

Для того, щоб песимістичні думки геть покинули голови платників податків, нардеп від «Слуги народу» Мар’ян Заблоцький повідомив: «Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, працює від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато хто зарплати занижує, виплачує у тінь, і тому цей захід сам себе збалансує. Він дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку – трохи підвищити виплати бюджетникам».

Апофеозом заспокійливої риторики цього «слуги» стала фраза «Питання не тільки в дефіциті нашого бюджету, проблеми зараз у всіх. Наприклад, дефіцит бюджету США – 17% ВВП, їм теж буде нелегко».

Прості українці видихнули з полегшенням, коли взнали, що інуїти на Алясці мають подібні проблеми, як гуцули в Карпатах, і почали готуватися до підступно примруженої інфляції та стрибка долара в стилі Сергія Назаровича Бубки. Українці-ФОПи зацікавилися міграціями лемінгів і чим такі походи закінчуються.



Америка тижня

Бездушна батьківщина джинсів і поправки Джексона-Венніка поламала життя Павла Лазаренка, ламає його Дмитру Фірташу, а тепер хоче напаскудити і Ігорю Коломойському.

Протягом лічених днів заокеанські правоохоронці дісталися перше до клівлендської нерухомості Ігоря Валерійовича, яку обшукали спеціалісти ФБР, а потім стало відомо, що в Окружний суд США Південного округу штату Флорида надійшло два цивільних позови, у яких йдеться про те, що комерційна нерухомість Коломойського в Луїсвіллі (штат Кентуккі) та Далласі (штат Техас) була куплена за рахунок коштів, незаконно отриманих з ПриватБанку, і підлягає конфіскації на підставі порушення федерального законодавства США про боротьбу з відмиванням грошей.

Офіційний сайт Мін'юсту США розповів: «У позовах стверджується, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, одним з найбільших банків України, привласнили та виманили з банку мільярди доларів. Обидва отримували шахрайські позики і кредитні лінії приблизно з 2008-го до 2016 року, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований Національним банком України. У позовах стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів через безліч банківських рахунків підставних компаній, перш за все в кіпрському відділенні ПриватБанку, після чого переводили кошти в Сполучені Штати».

Коломойський переконує, що чистий перед американською Фемідою, як віскі з Кентуккі, але, як свідчить досвід, коли та кобіта в когось запустила свої пазурі, то об’єкту варто готуватися до найгіршого.

Заступник тижня

Історія з Олегом Татаровим, який став заступником керівника Офісу Президента, який куруватиме правоохоронну діяльність та питання національної безпеки, за інших умов мала б ефект від 20-ти до 50-ти мегатонн. Вітчизняні умови набагато миролюбніші, і тому в майора, який розповідав, як підступні «автомайданівці» напали на беззахисних «беркутівців», а на Майдані Незалежності під час Революції Гідності протестувальники стріляли одне в одного, щоб таким чином виставити в негарному світлі ні в чому не винних міліціонерів, виник нормальний соціальний ліфт, і він ним скористався.

Найлогічніше пояснення, чому Татаров виник там, де він є зараз: команда довкола Зеленського продовжує робити експерименти з пошуком больового порогу українців і вираховуванням того, скільки спільнота зможе з’їсти фекалій до того, як її почне нудити.

Якщо ж без емоцій, то констатуємо, що в Офісі Президента з’явилася ще одна посада, яка дублює відповідні міністерські посади. Коли сухоребрі плітки про сварку Зеленського з Аваковим обростуть інформаційним жирком, то про нововведення у паралельних вертикалях влади можна буде говорити предметніше. Навряд чи до того часу у чинній іпостасі дотягне Татаров, бо фігура він надто токсична.

Позов тижня

Окружний адміністративний суд Києва і його абревіатура набилися між зубами навіть тим, в кого зубів вже нема. Тепер ОАСК експлуатують на предмет ліквідації партії «Слуга народу». Саме така вимога надійшла в цей заклад, і у відповідному документі позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції, яке буцім порушує закон і не робить подання до суду щодо анулювання реєстраційного свідоцтва партії. Позивач просить ОАСК зобов’язати Мін’юст зробити таке подання, а суд переймається з приводу того, що ж тепер робити.

Проте, переймаючись в ОАСК, не поспішають оприлюднити інформацію про те, хто саме вирішив перекрити кисень «слугам». Тому виникла конспірологічна здогадка – в СН самі замутили справу проти себе, аби представити себе ще одними «жертвами режиму», бо таке позиціонування подобається електорату, в який населення країни все більше перетворюється з наближенням 25 жовтня.

Суд поки що вирішує питання про відкриття провадження за позовною заявою щодо Мін'юсту і СН. Можливо, авторам заяви вистачить натхнення, щоб продовжити цю кострубату історію.



