В Україні вперше понад тисяча випадків ковіду за вихідний день.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 1008 випадків коронавірусного захворювання. Це найвищий показник для понеділкової статистики, котрій зазвичай був властивий спад після вихідних днів, за весь час пандемії.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.

Загальне число виявлених захворювань зросло до 81 957.

Минулої доби зафіксовано 25 смертей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків – 1922.