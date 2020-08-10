В Україні вперше понад тисяча випадків ковіду за вихідний день.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 1008 випадків коронавірусного захворювання. Це найвищий показник для понеділкової статистики, котрій зазвичай був властивий спад після вихідних днів, за весь час пандемії.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони. 

 

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (130), Івано-Франківській (121), Харківській (117), Чернівецькій (108) областях.

 

Загальне число виявлених захворювань зросло до 81 957.

 

Минулої доби зафіксовано 25 смертей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків – 1922.

 

10.08.2020

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