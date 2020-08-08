Кремль втручається у вибори в США, діючи проти конкурентів Трампа.

Про це заявив керівник американської контррозвідки, подаючи як приклад скандал із «плівками Деркача».

Російська влада прагне посприяти перемозі чинного лідера США Дональда Трампа й очорнити його основного суперника на майбутніх виборах президента США Джо Байдена. Про це йдеться в заяві виконувача обов'язків директора Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільяма Еваніни (William R. Evanina), опублікованому на офіційному сайті відомства.

«За нашими оцінками, Росія вдається до цілої низки заходів, щоб, у першу чергу, очорнити колишнього віцепрезидента Байдена і тих, котрих вона розглядає як “антиросійський істеблішмент”», – зазначив Еваніна.

За його словами, нинішні дії Росії «узгоджуються з публічною критикою Москви» на адресу Байдена в ті часи, коли він ще був віцепрезидентом США, «за його роль в політиці адміністрації Обами щодо України і підтримку антипутінської опозиції всередині Росії».

Як приклад Еваніна назвав скандал навколо оприлюднення записів розмов Порошенка і Байдена. На його думку, позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач, який опублікував ці записи, на яких люди з голосами Байдена і колишнього Президента України Петра Порошенка обговорюють зміну уряду України і відставку генпрокурора країни Володимира Шокіна в обмін на $1 млрд від США, є «проросійським українським депутатом». «Мета Деркача – дискредитувати кандидатуру Байдена і підірвати позицію Демократичної партії», – зазначив Еваніна.

У той же час позиції Трампа, за його словами, російська влада навпаки намагається поліпшити. «Деякі пов'язані з Кремлем особи також прагнуть підтримати кандидатуру президента Трампа в соціальних мережах і на російському телебаченні», – заявив керівник американської контррозвідки.

У спробах вплинути на майбутні вибори Еваніна, крім Росії, підозрює ще дві країни – Китай та Іран. Утім, якщо Росія хоче, щоби Трамп залишився в Білому домі на другу каденцію, то Китай навпаки хотів би стати цьому на заваді. Іран же намагається в цілому підірвати довіру до демократичних інститутів США і до президента особисто.