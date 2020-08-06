Степанов заявив, що Тернопіль і Луцьк "не подумали".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що йому прикро через те, що в Луцьку та Тернополі відмовилися посилювати карантинні обмеження за вимогами "червоної зони" карантину.

Про це він сказав під час брифінгу в рамках робочої поїздки до Львова, передає інформаційна аґенція УНІАН.

Коментуючи рішення міських рад Луцька та Тернополя, він зазначив: для центральної влади не важливо, яка назва міста або назва державної посади. "Коли говорять, що «я не буду виконувати», то за це є відповідальність… Це ж не просто чиєсь бажання когось перевести в ту чи іншу зону. Це чітко визначено порядком, усіма протоколами, в який спосіб та яким чином переводиться в той чи інший рівень небезпеки, тому прикро, звичайно, що така реакція. Що вони замість того, щоб подумати про здоров’я своїх громадян, починають переходити в іншу площину", – заявив Степанов.

Керівник МОЗу зазначив, що він буде пояснювати відповідні рішення центральної влади "будь-якій людині, від якої залежить здоров’я українців".

Міністр наголосив, що критерії, за якими визначаються зони епідемічної небезпеки, однакові для всієї України. "Ці критерії, які ми визначили на засіданні уряду 22 липня, одразу були відомі, і одразу говорили, що всі цифри, на основі яких ми їх визначаємо, ми публікуємо, вони є відкриті і постійно є на сайті МОЗ, тут немає жодної політики", – заявив він.

Степанов наголосив, що МОЗ чітко визначає, який рівень небезпеки в тому чи іншому місті чи районі. "Про це говорять цифри, на основі яких це все визначається", – додав міністр.

Очільник МОЗ також зазначив, що чинним українським законодавством чітко визначено, хто має контролювати виконання дотримання карантинних обмежень і що передбачається за невиконання цих обмежень. "У нас є інші органи, які контролюють виконання [карантинних обмежень] – це Держпродспоживслужба, Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба, кожен діє в межах своєї відповідальності", – додав Степанов.