Facebook, Twitter і YouTube покарали Дональда Трампа.

Вони заблокували пости американського президента, які містили, на думку представників соцмереж, фейки про коронавірус.

Соціальна мережа Facebook вперше в своїй історії видалила допис президента США. Таким чином Дональда Трампа було покарано «за поширення неправдивої інформації про коронавірус». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. У публікації містилося відео із фраґментом інтерв'ю для телекомпанії Fox News, в якому Трамп стверджував, що діти «майже не вразливі» до COVID-19.

«Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива щодо COVID-19. А це є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації», – обґрунтував штрафні заходи компанії представник Facebook.

Водночас Twitter заблокував Трампові можливість робити нові дописи з облікового запису, присвяченого його виборчій кампанії. Там також було опубліковано згадане відео. Представники цієї соцмережі теж поскаржилися на згаданий фраґмент інтерв’ю на Fox News, зазначивши, що такі заяви порушують їхні правила. «Власник облікового запису повинен видалити цей пост, якщо хоче й надалі писати в соціальній мережі», – заявили в Twitter.

До боротьби з Трамповими фейками долучився і YouTube. Популярний відеогостинг також зняв це відео. Речник YouTube теж пояснив це порушенням корпоративної політики боротьби з дезінформацією щодо COVID-19.

Виборчий штаб Трампа звинуватив названі компанії в упередженості щодо президента. «Соціальні медіакомпанії не є арбітрами істини», – заявила прессекретарка штабу кампанії Кортні Парелла (Courtney Parella).