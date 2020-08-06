"Голос" вважає Порошенка більшим ворогом, аніж Зеленського.

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявила, що вважає більшим політичним опонентом колишнього Президента України Петра Порошенка та його партію "Європейська солідарність", аніж Володимира Зеленського з його "Слугою народу".

Про це Рудик сказала в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Рудик пояснила: команда Порошенка дужче старається поглинути "Голос". "Тому що Зеленський не намагається нас так сильно "обійняти", як "Європейська солідарність". Ну, тобто показати: так це ж просто наша частина", – сказала народна депутатка.

Кіра Рудик додала, що "Голос" і "ЄС" усе ж таки співпрацюють у Верховній Раді. "Ми розмовляли [з Петром Порошенком] про те, що, звичайно, є якісь моменти, в яких опозиційні сили повинні працювати разом... Питання Росії, питання війни, питання наїздів на українську мову. Абсолютно точно у нас тут позиція дуже схожа", – визнала Рудик.

Водночас вона констатувала й розбіжності. "Питання корупції – тут ми відразу "оп!" і розходимося, питання Авакова – ми відразу "оп!" і розходимося", – додала депутатка.

Рудик вважає, що потенційні виборці "Голосу" розберуться у ситуації і голоси не перетікатимуть до конкурентів. "Подивися в списки, кого "ЄС" веде на Заході: це якісь бандити і кар’єристи. І саме у нашого електорату є очі, щоб побачити, і вуха, щоб почути", – сказала вона.

Окрім того, Кіра Рудик закликала не робити якихось політичних висновків із того, що депутати "Голосу" виступили на захист колишнього Президента в суді проти Петра Порошенка, і з того, що вона сама брала участь в організованому "ЄС" мітингу на підтримку української мови.

"У нас є ще речі, які для мене персонально важливі – це щоб у нас кожна людина в рамках нашої ідеології могла робити так, як вона вважає правильним... Так, у нас є багато симпатій до різних людей. У демократії є плюси і є мінуси", – резюмувала вона.

Рудик не згодна з тезою, начебто "Голос" перейшов у опозицію аж надто пізно.

"З самого початку у нас було питання – як ми можемо бути максимально ефективними? Ми думали, що якщо ми будемо кожного разу вирішувати, що буде найкраще для країни, то у нас вийде зробити максимальну кількість змін. Зараз ми розуміємо, що варто казати правду про те, хто ми є. Ми є опозиція до існуючої влади, ми опозиція до Авакова, ми опозиція до корупціонерів, в принципі, до всього і всієї "дічі", яка відбувається", – пояснила лідерка партії.