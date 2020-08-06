Президент змінив начальника армійської розвідки.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив натомість Кирила Буданова.
Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті Президента, інформує видання "Цензор.НЕТ".
"Призначити Буданова Кирила Олексійовича начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — йдеться в тексті указу №308/2020 від 5 серпня.
В Офісі Президента пояснили, що зміна начальника ГУР Міністерства оборони "пов'язана з необхідністю переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку і впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення питань безпеки".
Згідно з інформацією ОП, Буданов є офіцером ГУ розвідки Міністерства оборони України.
06.08.2020