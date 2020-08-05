Мовний омбудсман зробив за місяць те, що попередниця не змогла за пів року.

 

Державні служби України офіційно зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови". Відтак офіс мовного омбудсмана може розпочати свою роботу де-юре.

 

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці Тараса Креміня.

 

 

"У нас хороші новини. Менше ніж за місяць ми зареєстрували юридичну особу "Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови". Наша адреса — Музейний провулок, 12. Далі переходимо до наступної фази: відкриваємо рахунки, виготовляємо печатку, оголошуємо добори до установи", — поінформував мовний омбудсман.

 

У секретаріаті Уповноваженого працюватиме приблизно пів сотні співробітників; сам омбудсман виконуватиме функції керівника державної служби.

 

Нагадаємо, основною причиною відставки Тетяни Монахової з посади Уповноваженого стала нестача уваги уряду до розв’язання бюрократичних проблем новоствореної інституції. Монахова скаржилася, що уряд за пів року її каденції так і не зареєстрував секретаріату.

 

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