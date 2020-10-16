Кількість фільмів, знятих українською мовою, за рік зменшилася вп'ятеро.

 

Кількість фільмів, знятих українською мовою у 2020 році, є вп'ятеро меншою, ніж число україномовних фільмів, створених у 2019 році.

 

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, покликаючись на дані, отримані від Державного агентства України з питань кіно.

 

 

"Згідно з інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів у кінопрокаті та число фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених чи субтитрованих українською мовою, у 2019 році становила 523, а у 2020 році, станом на 1 жовтня, – 286. Кількість фільмів, знятих українською мовою 2019 році, – 159, що становить 30,9% від загального числа на рік, у 2020 році – 34 (11,8%). Кількість фільмів, дубльованих українською мовою, у 2019 році – 210 (40,1% від загального числа за рік), у 2020 році – 104 фільми (36,4%). Кількість фільмів, озвучених українською мовою, у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%). Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою, у 2019 році – 58, у 2020 році – 19 (6,6%)", – поінформував Кремінь.

 

Секретаріат мовного омбудсмена отримав цю інформацію під час здійснення моніторингу дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 

"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа. Йдеться і про належне фінансування українського кіно, і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроєктам. Вони повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам", – наголосив Тарас Кремінь.

 

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що з 16 липня 2021 року, згідно з частиною 6-ю статті 23-ої закону, мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

 

 

16.10.2020

До теми

Клани Киргизстану
Максим МУЛЯР
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбекова подав до демісії. Главою держави став новоспечений прем'єр  Садир Жапаров. Загалом ситуація виглядає дуже непевною.
16.10.20 | | У світі
Оцифрована мистецька періодика
«Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття» – проєкт, спрямований на вивчення знакових періодичних видань про літературу і мистецтво XX століття, які виходили на території України або створювались українцями діаспори.
16.10.20 | | Штука
Так ми на острів Еею приїхали згодом
Ганна Улюра
Цирцея не хоче належати до тих, серед кого народилася і виросла, вона відкидає ідею фатуму і призначення, вона спростовує свою «божественну природу», щоб згодом підважити і «жіноче буття», ширше – вона протистоїть тому, щоб біологія/фізіологія визначала її долю.
15.10.20 | | Штука
Уродини «Піккардійської Терції»
Андрій Капраль
Два основних сольних голоси (які співають поезію й основну мелодію), а решта – це група, яка умовно виконує інструментальні партії, тільки голосами. Отже, люди, слухаючи акапельні колективи, чітко можуть зрозуміти, що це – саме ми.
14.10.20 | | Штука
Нобель з хімії – за Crispr-CaS9
Двоє науковиць отримали Нобелівську премію з хімії за створення технології редагування ДНК.
14.10.20 | | Наука
Українець на бієнале в Південній Кореї
Створюючи цифрову «природу», Степан Рябченко присвячує її ідеї встановлення гармонії між людиною та довкіллям, коли кожен учасник відносин наділений свідомістю та суб’єктністю.
13.10.20 | | Штука
Цитатні джерела чинного правопису та їхня відсутність
Орест Друль
Аналіз ілюстрацій у правописі: 37% в той чи інший спосіб спотворені при цитуванні, а найбільше цитат, виявляється, зі сталінських часів.
13.10.20 | | Україна
Старі пісні прокурорські
Оксана КАЛУЖНА
Зміст законопроєкту «Про внесення змін до КПК у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» виказує його «бенефіціарів» – це керівники прокуратур, прокурори вищого рівня, іноді в цілому сторона обвинувачення, іноді НП, ДБР. То що ж приховує цей документ?
13.10.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.