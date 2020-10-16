Кількість фільмів, знятих українською мовою, за рік зменшилася вп'ятеро.

Кількість фільмів, знятих українською мовою у 2020 році, є вп'ятеро меншою, ніж число україномовних фільмів, створених у 2019 році.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, покликаючись на дані, отримані від Державного агентства України з питань кіно.

"Згідно з інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів у кінопрокаті та число фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених чи субтитрованих українською мовою, у 2019 році становила 523, а у 2020 році, станом на 1 жовтня, – 286. Кількість фільмів, знятих українською мовою 2019 році, – 159, що становить 30,9% від загального числа на рік, у 2020 році – 34 (11,8%). Кількість фільмів, дубльованих українською мовою, у 2019 році – 210 (40,1% від загального числа за рік), у 2020 році – 104 фільми (36,4%). Кількість фільмів, озвучених українською мовою, у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%). Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою, у 2019 році – 58, у 2020 році – 19 (6,6%)", – поінформував Кремінь.

Секретаріат мовного омбудсмена отримав цю інформацію під час здійснення моніторингу дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які виходять українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа. Йдеться і про належне фінансування українського кіно, і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроєктам. Вони повинні відповідати як критеріям якості, так і національним інтересам", – наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що з 16 липня 2021 року, згідно з частиною 6-ю статті 23-ої закону, мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.