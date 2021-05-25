Мовний омбудсман отримав 100 скарг на представників влади від початку року.

 

Із початку року до уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1357 повідомлень громадян про порушення мовного закону. Зокрема, від початку року до мовного омбудсмана надійшло близько сотні скарг на порушення закону представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Лише за останній місяць таких скарг було 25.

 

 

Про це йдеться у повідомленні на інтернет-сторінці уповноваженого.

 

Офіс Тараса Кременя також поінформував, що за порушення статті 30 мовного закону (державна мова у сфері обслуговування) п'яти суб'єктам господарювання винесли попередження. "Згідно зі статтею 57 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, у разі повторного протягом року порушення вимог, встановлених законом, уповноважений, його представник складає протокол та накладає на суб’єктів господарювання штраф", – йдеться у повідомленні.

 

Водночас більшість із суб’єктів господарювання, яким винесли попередження, на вимогу уповноваженого протягом 30 днів усунули порушення, як цього і вимагає закон.

 

“Нагадую, що зідно зі статтею 30 закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін”, – наголосив Тарас Кремінь.

 

25.05.2021

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