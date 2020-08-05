Автора концепції “москітного флоту” звільнили зі Збройних сил.

 

Капітана 1-го рангу Андрія Риженка, який розробив концепцію “москітного флоту” та був відповідальним з боку Військово-морських сил за співробітництво зі США, звільнили із лав Збройних сил України.

 

Про це сам Риженко розповів у коментарі виданню “Новинарня“. Наказ Головнокомандувача Збройних сил датований 4 серпня 2020 року.

 

 

“Звільнили за станом здоров’я, але є нюанси. Планую працювати за напрямком морської безпеки. Поки в неурядових структурах – якщо буде інтерес”, – прокоментував офіцер.

 

Андрій Риженко не конкретизував, про які неурядові структури йдеться. Втім запевнив, що вони “патріотичні до України та її майбутнього”.

 

“Більше буду працювати над завданнями і спроможностями ВМС в інтересах захисту України. А також пошук оптимальних і реальних варінтів реалізації цього”, – додав він.

 

Риженко прослужив у ЗСУ 35 років.

 

Ще в березні новий міністр оборони України Андрій Таран усунув Андрія Риженка від функцій відповідального за напрям чорноморської безпеки.

 

Риженко був відповідальним з боку ВМС ЗС України за співробітництво зі США, зокрема у проєктах отримання патрульних катерів типу Island, два з яких вже доставлені та у складі ВМС ЗС України, а також отримання від США патрульних катерів типу Mark VI.

 

Окрім того, він був автором концепції “москітного флоту” та швидкого нарощування чисельного складу ВМС ЗС України за рахунок отримання плавскладу в іноземних держав.

 

Також Андрій Риженко – один із авторів концепції розвитку ВМС ЗС України до 2035 року.

 

Після звільнення з посади в командуванні ВМС він перебував "у розпорядженні" начальника Генерального штабу ЗС України до призначення на нову посаду.

 

05.08.2020

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