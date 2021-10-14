Військове судно "Балта" буксирують до Одеси після аварії біля Зміїного; екіпаж врятовано.

 

Судно розмагнічування "Балта" Військово-морських сил ЗСУ після аварії біля острова Зміїний буксирують до Одеси. Екіпаж перебуває у безпеці.

 

 

Про це йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

 

"Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса у супроводженні кораблів і катерів Військово-морських сил ЗС України та відомчого підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» Міністерства інфраструктури України", – йшлося у повідомленні у четвер уранці.

 

Особовий склад, який не задіювали у рятувальних заходах, доставили у пункт постійної дислокації. "Військовослужбовці почуваються добре", – запевнили у штабі.

 

Напередодні пресова служба ВМС повідомила: судно "Балта" потрапило в аварію під час виконання завдань за призначенням в акваторії Чорного моря.

 

"В результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація, внаслідок якої отримав пошкодження корабель національного флоту", – йшлося в офіційному коментарі.

 

У рятувальній операції брали участь сили ЗСУ, ДСНС, Прикордонної служби, Міністерства інфраструктури ("Морська пошуково-рятувальна служба"). У зоні аварії працювало вісім кораблів та катерів, а також чотири одиниці повітряних суден.

 

Як інформує Мілітарний портал, "Балта" зазнала лиха поблизу острова Зміїний. 

 

Попередньо, на судні затопило декілька відсіків.

 

"Балта" (A811) – судно розмагнічування проєкту 130 Військово-морських сил ЗС України (до 2018 року мало бортовий номер U811, до 1997-го – СР-568).

 

Судно розмагнічування СР-568 було закладене на Північній верфі в Гданьську (Польща) 1987 року, заводський №9/130. Входило до складу 230-го дивізіону МРСО Чорноморського флоту з базуванням у Севастополі. У липні 1997-го при розподілі Чорноморського флоту судно передали ВМС України.

 

"Балта" призначена для проведення спеціальних заходів щодо зменшення власних магнітних полів бойових кораблів та суден.

 

У ВМС ЗС України здебільшого використовувалось для висвітлення надводної обстановки у районах плавання.

 

14.10.2021

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