Резніков очікує сильної реакції світу на спробу Росії окупувати Чорне море.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через рішення Російської Федерації заблокувати частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це йдеться у заяві МЗС, поширеній у четвер.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", – заявили на Михайлівській площі.

"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", – ідеться у заяві.

МЗС запевняє, що Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, "для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь".

Міністр оборони України Олексій Резніков обурився тим, що Росія "продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону".

"Наразі ми спостерігаємо і навчання, і накопичення зброї у зв'язку з цим, відведення та введення підрозділів Збройних сил РФ, перекриття акваторій Азовського та Чорного морів «для навчань» – це тактика повзучої окупації моря, яку вони використовують давно. Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильної відповіді: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності", – наголосив Резніков.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що РНБО обговорить блокаду на своєму засіданні у п'ятницю.

"Одним із основних питань, яке будуть розглядати на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів. Це питання Президент України Володимир Зеленський визначив як невідкладне, – сказав Данілов у коментарі "Українській правді".