Кремль говорить про "дуже серйозні наслідки" через заплив українського корабля в Азові.

 

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав "провокацією" заплив у керунку Керченської протоки українського пошуково-рятувального судна "Донбас".

 

 

Про це повідомило російське видання "РІА Новості".

 

"Будь-яка незначна провокація може спричинити до дуже і дуже серйозних наслідків", – сказав Пєсков.

 

Як писав Z, у четвер ФСБ Росії заявило, що український військовий корабель "Донбас" ішов у керунку Керченської протоки і не виконував вказівок російської сторони. "Такі дії створюють загрозу безпеці мореплавання", – оголосили росіяни.

 

Міністр оборони України Олексій Резніков спростував закиди РФ.

 

"Азовське море – це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) як небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції", – заявив Резніков.

 

"Дивує, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, у той час, коли кораблі ФСБ, озброєні гарматами 30 мм, постійно перебувають на відстані двох кілометрів від українських Маріуполя та Бердянська", – додав голова Міноборони.

 

Вже у п'ятницю командування Військово-морських сил України повідомило: російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря.

 

 

 

Дослівно: "Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", – обурились у ВМС.

 

Згідно з інформацією української сторони, російський військовий штаб створив навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря нібито під приводом військових навчань із артилерійськими стрільбами. Обмеження запровадили поблизу портів Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ.

 

10.12.2021

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