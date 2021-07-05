Україна отримає власний військовий корабель до кінця 2023 року .

 

Україна до кінця 2023 року отримає власний військовий корабель. Його уже почали будувати у Туреччині, а добудують в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський напередодні під час виступу перед Військово-морськими силами України.

 

 

«Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований в Україні до кінця 2023го», – сказав Зеленський.

 

Крім того, за його словами, незабаром Україна отримає турецькі безпілотники Bayraktar, які передадуть українській морській авіації. Українські військові, які керуватимуть цими безпілотниками, вже завершують підготовку в Туреччині.

 

За словами Зеленського, протягом останніх років відбулося реформування органів військового управління флоту за стандартами НАТО. Зараз Україна разом зі США, Великою Британією, Туреччиною активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення кораблів, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу.

 

За інформацією президента, у порту «Південний» на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island. Також очікується поповнення – щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США.

 

«Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark-6», – повідомив Володмир Зеленський.

 

Також, за його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великою Британією: невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.

 

Нагадаємо, з 28 червня до 10 липня в Україні тривають українсько-американські навчання «Сі Бриз-2021»: маневри наймасштабніші за понад 20 років.

 

05.07.2021

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