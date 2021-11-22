Американське судно з двома катерами Island для України ввійшло у Чорне море.

 

Вантажний корабель Ocean Grand під прапором Сполучених Штатів Америки з катерами "Суми" та "Фастів" минув Мармурове море і перетнув Босфорську протоку.

 

 

Про це повідомив турецький споттер Yörük Işık на своїй сторінці у Twitter.

 

Катери Island є частиною американського пакету безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Судна призначені для посилення Військово-Морських Сил нашої країни, повідомляє портал "Мілітарний".

 

"Суми" та "Фастів" вирушили 8 листопада з американського Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Спочатку планувалось, що патрульні катери відправлять зі США в Україну до кінця травня. Терміни відправки змістилися через встановлення озброєння американського виробництва, розповів тодішній міністр оборони Андрій Таран.

 

До Сполучених Штатів Америки для проведення 10-тижневого курсу підготовки майбутні екіпажі катерів Island прибули у січні 2021 року.

 

Це вже друга партія катерів, які США передадуть Україні в рамках допомоги у сфері безпеки та оборони. Перші два – "Слов’янськ" та "Старобільськ" – уже служать у складі національного флоту.

 

На відправку до Україну в США чекає ще один катер класу Island. П’ятий переданий Україні патрульний катер отримав ім’я Героя України прапорщика В’ячеслава Кубрака.

 

22.11.2021

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