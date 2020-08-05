Зеленський обговорив із Лукашенком видачу "вагнерівців".

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із президентом Білорусі Олександром Лукашенком обговорив недавній скандал із затриманням бійців "Приватної військової компанії Вагнера" у Білорусі і закликав бацьку посприяти у видачі українським правоохоронцям тих бандитів, котрі брали участь у війні на Донбасі.

Як зазначає пресова служба Офісу Президента, "голови держав детально обговорили питання, пов’язані із затриманням на території Білорусі наприкінці липня групи осіб, яка належить до "Приватної військової компанії Вагнера". "Відзначено важливість подальшої ефективної взаємодії компетентних органів двох держав, зокрема в контексті передачі Україні осіб, що підозрюються в терористичній діяльності на території нашої держави", – переповідають на Банковій.

Володимир Зеленський висловив переконання, що винуватців покарають. "Сподіваюся, що всі підозрювані в терористичній діяльності на території України будуть нам передані для притягнення до кримінальної відповідальності згідно з чинними міжнародно-правовими документами", – сказав керівник держави.

Судячи з повідомлення пресслужби білоруського президента, Лукашенко не давав Зеленському жодних обіцянок. Сказав, що офіційний Мінськ вирішуватиме долю бойовиків на підставі договірної бази з українцями та росіянами.

"Володимир Зеленський зачепив у розмові питання про затриманих у Білорусі бойовиків. Він проінформував, що вони брали участь у бойових діях на Донбасі, й українська прокуратура веде розслідування цих фактів. Олександр Лукашенко натомість відзначив, що правоохоронні органи співпрацюватимуть із цього питання в рамках підписаних із Росією та Україною міжнародних угод", – зазначили в офісі бацьки.

Згідно з повідомленням із Мінська, президенти обговорили розвиток двосторонніх реляцій, а також підготовку до третього "Форуму регіонів Білорусі та України" восени у Гродному – тобто Олександр Лукашенко, очевидно, дав зрозуміти, що має цілковиту впевненість у перемозі на найближчих виборах.

"Відзначено потребу докласти максимум зусиль для того, щоб цей захід дав вагомі практичні результати, послужив активізації співпраці", – йдеться у повідомленні.

Прикметно, що водночас посол Білорусі в Україні Ігор Сокол зустрівся із українським віцепрем'єр-міністром Олексієм Резніковим, аби обговорити візит Зеленського до Гродного. Резніков є головою міждержавної комісії від України з питань торговельно-економічної співпраці.