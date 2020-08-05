ВООЗ заперечила існування російської вакцини проти коронавірусу.

Всесвітня організація охорони здоров'я на даний момент не має жодних офіційних відомостей про те, що в Росії незабаром може бути зареєстрована вакцина від коронавірусного захворювання COVID-19. У ВООЗ виходять з того, що будь-яка вакцина перед отриманням ліцензії повинна пройти необхідне тестування відповідно до встановлених правил, заявив учора на брифінгу в Женеві офіційний представник організації Крістіан Ліндмаєр.

Журналістів цікавило, наскільки безпечна майбутня російська вакцина і чи буде вона визнана Всесвітньою організацією. Ліндмаєр у зв'язку з цим пояснив, що було кілька повідомлень про розробку вакцини в Росії, однак у ВООЗ "не бачили офіційних даних з цього приводу, а це важливо". "Якби було що-небудь офіційне, то наші колеги з Європейського регіонального бюро ВООЗ, безумовно, подивилися б, про що йде мова", – зазначив він.

"В цілому ж встановлені керівні та регулюючі правила про те, як гарантується безпечна розробка вакцини, їх безумовно треба дотримуватися, щоби впевнитися, як діє вакцина або лікування і кому це може допомогти", – продовжив Ліндмаєр. Якщо будь-яка вакцина має "негативні побічні ефекти", то вони "можуть переважити позитивні ефекти " від її застосування. "Будь-які вакцини повинні проходити через різні тести і випробування, перш ніж будуть ліцензовані", – сказав офіційний представник, наголосивши, що правилами і принципами ВООЗ стосовно розробки лікарських засобів повинні керуватися всі країни – члени організації: "Між «знайти» а «мати в диспозиції» ефективну вакцину і проходженням всіх етапів її перевірки існує велика різниця".

Російський фонд прямих інвестицій, за участю якого реалізується проєкт, очікує, що російська вакцина проти нової коронавірусної інфекції буде зареєстрована до 10 серпня. Над вакциною працює Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Н.Ф. Гамалеї за участю Міноборони.

Кирило Дмитрієв, голова згаданого фонду, в традиціях часів гонки СРСР з Америкою, заявив в інтерв'ю CNN, що як Радянський Союз першим запустив штучний супутник в 1957 році, так і Росія "повинна бути першою з вакциною".

На даний момент вакцина проходить завершальний етап другої – з трьох – фази клінічних випробувань. Для того, щоб остаточно переконатися в ефективності і безпеці вакцини, оцінити терміни її дії, треба ще 5–6 місяців, після чого її можна буде запускати в масовий обіг. Однак з'являються повідомлення, що для груп підвищеного ризику вакцинацію в Росії зроблять обов'язковою і до завершення третьої фази випробувань.

В ході ж опитування Вищої школи економіки тільки 16% респондентів заявили, що готові відразу зробити щеплення. При цьому 38% сказали, що не будуть робити її ніколи.

Згідно з дослідженням, на кінець червня 25% населення Росії вважали Covid-19 "вигадкою зацікавлених осіб", ще 9% заявили, що епідемія існує, але небезпека захворювання перебільшена.