У Білорусі оголошено термінову мобілізацію.

Призовників планують відправити на 25-денні збори.

У Білорусі викликають чоловіків на термінову мобілізацію. Про це повідомив інформаційний портал «Беларускі партызан». Повістки від військкоматів отримують, зокрема, мешканці прикордонної з Росією Вітебської області. Військкомати сповіщають про мобілізацію чоловіків у віці до 35 років, котрі раніше проходили службу в лавах збройних сил.

Колишні військовослужбовці повинні з'явитися в пункти збору 10 серпня, тобто наступного дня після голосування на президентських виборах. Призовників планують відправити на 25-денні збори. Поки що білоруським ЗМІ через свої джерела в силових структурах не вдалося з’ясувати, проводиться підготовка до термінової мобілізації винятково в прикордонних з Росією областях чи на території всієї республіки.

Якраз напередодні, третього серпня, президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призов у серпні-листопаді на строкову військову службу громадян, яким виповнилося 18 років.

Нагадаємо, що 29 липня в Білорусі затримали 33 російських найманців із ПВК «Ваґнера». Їх звинувачують у підготовці терористичних актів та організації масових заворушень напередодні виборів. Державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков повідомляв, що в Росії формуються спеціальні «групи бойовиків» для організації провокацій у країні.