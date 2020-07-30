Влада Білорусі застерегла, що загрозу провокацій найманців цілковито не усунено.

Може бути, зокрема, відімкнуто інтернет, «якщо звідти виходитиме пряма загроза безпеці країни».



Андрій Равков

Центральна виборча комісія Білорусі запросила кандидатів у президенти на термінове засідання в четвер, 30 липня. Там їх попередили про можливі провокації, а також посилення заходів безпеки під час передвиборчих заходів. Про це повідомив інформаційний портал «Беларускі партызан». Це засідання було пов’язане з затриманням напередодні трьох десятків російських найманців з ПВК «Ваґнера».

До Центрвиборчкому також приїхав держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков. Він повідомив, що ухвалено рішення «щодо посилення контролю за допуском до місць проведення заходів, залагодження безпеки, перевірки людей». «Оскільки з організаційної структури в затриманих людей чітко простежуються певні напрямки – снайпери, підривники, айтівці. З урахуванням цього буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань гарантування безпеки», – заявив держсекретар Ради безпеки.

Андрій Равков додав, що в Білорусі ще залишаються на свободі приблизно 170 найманців, «навчених підривної і снайперської діяльності». Крім того, під Псковом і Невелем формуються ще два угруповання, які теж спробують проникнути на білоруську територію.

«Будуть встановлені додаткові огорожі, буде проводитися огляд», – розповіла журналістам після зустрічі в ЦВК кандидатка в президенти Анна Канопацька. У той же час, за словами політикині, їй було обіцяно, що ні права громадян, ні права кандидатів під час проведення пікетів «не будуть порушені».

При цьому інший кандидат в президенти Андрій Дмитрієв розповів, що влада не відкидає можливості відімкнення в Білорусі інтернету. «Якщо вони вирішать, що звідти виходить пряма загроза безпеці країни», – пояснив політик.