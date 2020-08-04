"Вже сьомий рік": Міноборони не дивується погрозам РФ завезти зброю на Донбас.

 

Міністерство оборони України вважає визнанням провини заяви російських офіційних посадових осіб про перспективу постачання озброєнь РФ на Донбас у випадку отримання офіційним Києвом військової допомоги зі Сполучених Штатів Америки.

 

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній на сайті Міноборони. 

 

 

"В Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України", — підкреслили в оборонному відомстві.

 

Міноборони перелічило кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей: танків — 480 одиниць; бойових броньованих машин — 900; гармат і гаубиць — 450; мінометів — 300; реактивних систем залпового вогню — 210; засобів протиповітряної оборони — 700; протитанкових засобів — 450.

 

"Усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України. Російське озброєння було завезено в Україну через непідконтрольну ділянку кордону нашої держави... Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", — зазначили у відомстві Андрія Тарана.

 

Армійське віодмство наголосило, що Україна отримує технічну допомогу від держав-партнерів на підставі міжнародних договорів. "Україна вдячна міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі проти агресора", — підсумували в Міноборони.

 

31 липня голова комітету Госудми Росії у справах СНД, євразійської інтеграції і зв’язків зі співвітчизниками Лєонід Калашніков запропонував "не соромитися поставляти зброю" угрупованням "ДНР" і "ЛНР", якщо в США ухвалять закон про виділення 300 мільйонів доларів на рік на військову допомогу Україні.

 

04.08.2020

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