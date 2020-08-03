Галицькі хроніки COVID-19: 3 серпня.

Станом на 09:00 3 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 948 хворих на COVID-19. За минулу добу – 284 нові випадки: 119 – на Івано-Франківщині, 138 – на Львівщині (проведено 845 ПЛР-досліджень) та 27 – на Тернопіллі (проведено 406 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено дві смерті внаслідок коронавірусної інфекції, обидві – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 серпня (09:00): 3113 випадків, 27 нових
м. Тернопіль –10 осіб
Козівський район – 3 особи
Гусятинський район – 2 особи
Тернопільський район – 1 особа
Теребовлянський район – 2 особи
Збаразький район – 3 особи
Підволочиський район – 4 особи
Монастириський район – 1 особа
Лановецький район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 серпня (09:00): 9921 випадок, 138 нових
м.Львів – 74 особи
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 4 особи
Золочівський район – 3 особи
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 1 особа
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехiвський район – 1 особа
Cамбірський район – 5 осіб
Сокальський район – 4 особи
Стрийський район – 2 особи
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
3 серпня (09:00): 4914 випадків, 119 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.03.08.2020