Галицькі хроніки COVID-19: 3 серпня.

 

Станом на 09:00 3 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 948 хворих на COVID-19. За минулу добу – 284 нові випадки: 119 – на Івано-Франківщині, 138 – на Львівщині (проведено 845 ПЛР-досліджень) та 27 – на Тернопіллі (проведено 406 ​досліджень методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу підтверджено дві смерті внаслідок коронавірусної інфекції, обидві – на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 серпня (09:00): 3113 випадків, 27 нових

м. Тернопіль –10 осіб

Козівський район – 3 особи

Гусятинський район – 2 особи

Тернопільський район – 1 особа

Теребовлянський район – 2 особи

Збаразький район – 3 особи

Підволочиський район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Лановецький район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

3 серпня (09:00): 9921 випадок, 138 нових

м.Львів – 74 особи

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 4 особи

Золочівський район – 3 особи

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 1 особа

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехiвський район – 1 особа

Cамбірський район – 5 осіб

Сокальський район – 4 особи

Стрийський район – 2 особи

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

3 серпня (09:00): 4914 випадків, 119 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 3 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

03.08.2020

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