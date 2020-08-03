Ротація і бродіння

Анаеробні ферментативні процеси можуть трапитися і в черепних коробках, результати такого метаболізму переважно найнесподіваніші. Зміни у переговорних групах Мінська зі всіх сторін, подриги чиновництва з приборкання пандемії covid-19 і реакція на ці подриги потенційно загрожених — огляд подій тижня в Україні

Реінкарнація тижня

Леонід Макарович битих 20 хвилин балакав з Ольгою Скабєєвою в ефірі каналу "Россия 1". 31 липня 2020 року

Автор тези про «швейцарську хатинку» і постулату «маємо те, що маємо», більш відомий як перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук очолив вітчизняну делегацію в тристоронній контактній групі, що час від часу непокоїть інформаційний простір зустрічами в Мінську і відеоконференціями. Перед тим Леонід Кучма повторив щось на кшталт епохального єльцинського «я устал, я ухожу» і покинув суєтну ТКГ вдруге — майже так само, як двічі позбавляв парламент своєї присутності змучений Святослав Вакарчук.

Завсідник телевізійних ток-шоу і політично-світських раутів Леонід Макарович після перетворення з просто «балакучої голови» в «офіційну балакучу голову» моментально адаптувався до нової іпостасі і пірнув у вир подій. Він не виключає, що вестиме перемовини з представниками ОРДЛО, а дебютувати хоче дуже потужно.

«Перший крок — наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом — більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів — зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують… Якщо ми це обговоримо й подамо в широкому плані, дипломатичними зусиллями всіх разом, і Росія підтримає... Я хочу фонд реанімації Донбасу, люди почнуть відразу за щось конкретне братися», — поділився своїми планами Леонід Макарович.

Другою ідеєю першого президента є створення вільної економічної зони на Донбасі. «Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули, — пригадав Кравчук і кинув погляд у майбутнє. — Я думаю, зараз це також треба зробити — не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу».

Уява вже малює, як Ілон Маск будує на базі шахти імені Засядька космодром, бо на мисі Канаверал занадто часто буває погана погода, а Amazon переносить штаб-квартиру в Брянку, бо там є унікальні спеціалісти з логістики.

З не менш цікавих і важливих ідей, які прийшли в сиву голову патріарха, є бажання залучити до переговорного процесу давнього приятеля Вітольда Фокіна — бо він, за інформацією Кравчука, 16 років у шахті працював.

Появи Леоніда Макаровича на публіці будуть традиційно ефектними, а коли і він втомиться, як Леонід Данилович, то в процес можна буде підключити ще одного експрезидента — Віктора Ющенка, котрий згадає про трипільське коріння мешканців ОРДЛО і надзвичайну плодючість тамтешніх бджіл.

Згодом дійде черга очолити ТКГ і Володимиру Зеленському, коли він гарно і шляхетно посивіє.

Лист тижня

Демарш Дмітрія Козака є елементом російської «многоходовочкі», що введе в переговорний процес колаборантів

У вихорі своєї нової діяльності Кравчук не міг оминути увагою лист російського куратора переговорів щодо Донбасу Дмітрія Козака. На думку українського аксакала, росіянин, який надіслав епістоли раднику канцлера Німеччині Анґелі Меркель з копіями для представників Франції та України, лише висловив пропозицію — нічого особливого не сталося. Оптимізм Кравчука не дуже корелюється з фразою, присутньою у листі Козака: «З усією відповідальністю заявляю, що не маю наміру надалі брати участь у цій виставі з відвертою імітацією бурхливої діяльності щодо врегулювання конфлікту».

Версій, якими пояснюють ескападу російського переговорника, достатньо. Одні кажуть, що різноорієнтовані сили в Кремлі посварилися і Козак траснув дверима, інші розглядають лист як спробу позбавити шефа Офісу президента Зеленського Єрмака тавра «рука Москви», а найчастіше звучить гіпотеза про те, що «хід Козаком» — це елемент «многоходовочкі», який введе в переговорний процес колаборантів, а потім втисне окуповані території в українське законодавство на найвигідніших для Росії умовах.

Статус зобов’язував сказати щось по темі і Єрмака. «Лист пана Козака, на мій погляд, — це швидше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу», — констатував він і заспокоїв, що говорити про припинення переговорів «немає жодного сенсу», бо вже «четвертий день тиші на Донбасі, і це прямий результат роботи саме ТКГ в Мінську і нормандського формату».

Ретельно з’ясовувати, яку насправді мету мав Козак, — то радше мистецтво заради мистецтва, бо в арсеналі росіян подібних кульбітів хоч гать гати, і вкидувати вони їх будуть з регулярністю виступів Скабєєвої.

Прогноз тижня

"По соціології ми досі лишаємося на першому місці; суспільство каже, що ми — лідери", — заспокоїв Корнієнко стурбованих перспективою розпуску Верховної Ради.

У простих українських лідерів партії влади завжди є чим заінтригувати посполитих. Спеціаліст із суднобудування з використанням корабельних сосон і за сумісництвом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко несподівано зачепив тему, яку не експлуатували вже кілька тижнів — можливість дострокового припинення діяльності Верховної Ради ІХ скликання і чергові позачергові вибори парламенту.

«Напевно, в житті треба все припускати. Але думаю, що зараз підстав для дострокових виборів немає. В першу чергу немає політичних підстав тому, що з точки зору соціології зараз 50 на 50 українців виступають за дострокові вибори», — заявив Корнієнко в інтерв’ю УП, і спільнота, втомлена обговоренням проблем, спричинених карантином, переключилася на пошуки підтексту сказаного парламентарем.

Під час тієї бесіди Корнієнко спробував заспокоїти політично стурбованих: «Станом на зараз все-таки "Слуга народу" є лідируючою силою. По соціології ми досі лишаємося на першому місці; суспільство каже, що ми — лідери. У парламенті ми — лідируюча сила. Тому які тут зараз проводити перевибори з точки зору такого світогляду? Можна, звісно, шукати якісь юридичні підстави, але це зайве, тому що є коаліція, уряд призначений, Рада збирається».

Тепер пасувало б виступити з чимсь подібно «заспокійливим» Арахамії або і самому Зеленському, щоб тема стала, як колись казали, «важливою і актуальною». І особливо загостряться подібні бесіди напередодні місцевих виборів, про реалізацію яких 25 жовтня також говорять не про як безперечний факт.

Ініціатива тижня

І в столиці, і в провінції Максим Степанов має опонентів, які прагнуть його міністерського скальпа

Травнева ініціатива народних депутатів від фракції «Голосу» щодо відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова втілилася в життя, й у Верховній Раді було зареєстровано відповідний проєкт. Ідею «Голосу» підтримали нардепи з «Європейської солідарності» і чомусь «Слуги народу».

Соленізант невизначенністю власного майбутнього особливо не перейнявся і заспокоїв довкілля: «Мені здається, як тільки ми починаємо робити якісь серйозні дії по "порятунку медицини", відразу починається активізація людей, які мали пряме відношення до розвалу цієї медицини, і є зараз депутатами партії "Голос", яка стала ініціатором цих подій. З наслідками, зокрема, і їхніх дій я зараз стикаюся. Свою роботу не можу назвати бездоганною, але я вважаю, що досить багато зроблено за цей період. У нас є чіткі плани, що ми будемо робити далі».

Довкілля заспокоюватися не захотіло, особливо в Тернополі, Луцьку і Кіцманському районі Чернівецької області, де з подачі Степанова сталося посилення карантину. Аборигени згадали про децентралізацію, а міністр потенційним жертвам коронавірусу і власних нововведень повідомив, що на місцевому рівні вони можуть тільки зробити карантинні заходи жорсткішими, послаблювати ж їх — дзуськи.

Отже, тепер Степанов і в столиці, і в провінції має опонентів, які прагнуть його політичного скальпа. Поява четвертого за рік шефа МОЗ буде вже надто квадратним жартом, але якщо головний доктор країни зробить ще пару непродуманих кроків, а Covid-19 продовжить злоститися, то і таке можна припустити.