Побратими розбили офіційну версію загибелі двох морпіхів у "сірій зоні" біля Зайцевого.

Побратими морських піхотинців, убитих два тижні тому в "сірій зоні", звинувачують військове та політичне керівництво у спотворенні офіційної версії реального перебігу подій на ділянці фронту під Зайцевим. Група вояків зазначає у своєму зверненні: солдатів могли врятувати, якби командування не припустилося низки помилок і вжило належних заходів для евакуації сержанта Ярослава Журавля. Друзі також оприлюднили відеозапис локації, здійснений дроном: виявилося, Журавель зазнав поранення, котре не було смертельним: після ураження він якийсь час сам ходив.

Текст звернення поширив військовий волонтер Роман Донік. “Побратими загиблих розвідників попросили викласти їх звернення та відео події. Також вони передадуть всі наявні в них дані у військову прокуратуру”, – повідомив Донік.

У зверненні побратими коментують запис, здійснений квадрокоптером, і зі слів свідків наводять реконструкцію подій.

Так, на відеозаписі з дрона видно місце загибелі командира розвідувальної групи 35-ої бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя – з повітря чітко зафіксовано тіло офіцера і вирву. Красногрудь загинув 13 липня під час антидиверсійного завдання біля Зайцевого.

Поруч із Красногрудем у момент його загибелі був сержант Ярослав Журавель. Він повернувся на свою позицію неушкодженим, відтак інформацію про загибель командира передали керівникам батальйону та бригади, командуванню штабів ОТУ, ООС, ЗСУ. Після того штаб домовився про евакуацію тіла через посередництво ОБСЄ і СЦКК.

Приблизно о 14:00 група з восьми осіб вирушила на евакуацію. Першим був Ярослав Журавель.

Побратими зазначають, що операція була організована недбало:

"Відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства:

1. Озброєна група евакуації. Шестеро з восьми озброєні, два представники СЦКК без зброї.

2. Лише четверо з восьми у білих чохлах з написом «СЦЦК» на касках і бронежилетах. Це «Ярік», один з саперів, що йшов одразу за ним, і два останніх з групи, представники «СЦЦК».

3. Минуло приблизно п'ять годин з моменту підриву командира РВ. Рацію, яка була в нього, могли забрати окупанти, але групу всеодно випускають з раціями на тій самій прошивці, що й рація загиблого", – переповідають вояки.

Зі слів побратимів, група евакуації у зелених насадженнях наштовхнулася на ворога. "За 7-8 метрів від тіла з кущів пролунав крик «Какого [...] вы здесь шастаете?», відкривається стрілецький вогонь на ураження з трьох напрямків", – розповідають вони.

Внаслідок стрілянини Ярослав Журавель отримав поранення. Решта групи відступила, бо була певна, що Ярослав теж загинув.

Коли над місцем інциденту запустили дрон, то виявили, що Журавель живий. Квадрокоптер зафільмував, як Ярослав надавав собі першу медичну допомогу й накладав турнікет на ногу. Відтак за Ярославом вирішили відправити другу групу евакуації.

Як показує запис дрона, для порятунку Ярослава Журавля бракувало якихось кількох десятка метрів. Натомість при евакуації загинув іще й військовий медик, громадянин Естонії Микола Ілін.

Побратими припускають, що Микола Ілін загинув унаслідок підриву на міні МОН. Вірогідно, саме тому бойовики здійснювали розтин його тіла і вилучали внутрішні органи, бо прагнули приховати сліди використання забороненого типу мінування.

"Група евакуації і поранений рухаються один одному назустріч, але по різні сторони посадки. Спочатку «Ярік» намагається зіпнутися на дві ноги і йому це навіть вдається. Він проходить, спираючись на автомат, близько 50 метрів. Потім знову починається стрільба. «Ярік» змушений притиснутись до землі і повзе в бік наших позицій. «Ярік» проповз близько 250 метрів, при цьому не кидаючи автомата. Ліва нога залита кров’ю, але він виглядає сильним і не втрачає надії на порятунок. Тим часом, медик наблизився до пораненого на відстань близько 30 метрів. Можливо, навіть бачив пораненого, бо на відео зафіксовано, як «Ярік» дивиться у напрямку медика і махає рукою. Ворог прострілює посадку, і «Ярік» змушений спустись в балку, щоб сховатись від обстрілу. В цей момент наш дрон востаннє фіксує пораненого. Медик теж ховається від обстрілу в тій самій балці, але починає панікувати і біжить... Зачіпає розтяжку і гине на місці". Зі звернення побратимів Красногрудя, Журавля, Іліна

Зі слів військовиків, командування не вживало належних заходів для порятунку пораненого чи принаймні прикриття евакуаційних груп.

"Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. Жоден! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком", – обурюються вони.

Натомість бойовики у той самий час могли безеперешкодно гуляти "сірою зоною" і забрали всі тіла українських солдатів. "Все це відбувається за 350–400 метрів від наших позицій. Поранений подолав приблизно 250 метрів і чекав на допомогу за 350 метрів від наших позицій", – зазначають піхотинці.

Вояки підтвердили інофрмацію про те, що до місця трагедії прибуло дві групи загону спеціальних задач. "Наказ на заборону будь-яких рятувально-пошукових операцій зв'язав руки спецпризначенців", – констатували побратими.