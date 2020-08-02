Галицькі хроніки COVID-19: 2 серпня.

Станом на 09:00 2 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 664 хворих на COVID-19. За минулу добу – 308 нових випадків: 115 – на Івано-Франківщині, 112 – на Львівщині (проведено 934 ПЛР-дослідження) та 51 – на Тернопіллі (проведено 311 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено п'ять смертей унаслідок коронавірусної інфекції, всі на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 серпня (09:00): 3086 випадків, 51 новий
м. Тернопіль - 22 особи
Заліщицький район - 1 особа
Збаразький район - 1 особа
Козівський район - 2 особи
Тернопільський район - 2 особи
Чортківський район - 23 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 серпня (09:00): 9783 випадки, 112 нових
м. Львів – 55 осіб
Брюховичі – 1 особа
Миколаївський район – 11 осіб
Дрогобицький район – 9 осіб
Самбірський район – 8 осіб
Пустомитівський район – 6 осіб
Яворівський район – 4
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 2 особи
Городоцький район – 2 особи
Жовківський район – 2 особи
Кам'янка-Бузький район – 2 особи
Радехівський район – 1 особа
Буський район – 1 особа
Жидачівський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 1 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
2 серпня (09:00): 4795 випадків, 115 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.02.08.2020