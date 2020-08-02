Галицькі хроніки COVID-19: 2 серпня.

 

Станом на 09:00 2 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 664 хворих на COVID-19. За минулу добу – 308 нових випадків: 115 – на Івано-Франківщині, 112 – на Львівщині (проведено 934 ПЛР-дослідження) та 51 – на Тернопіллі (проведено 311 ​досліджень методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу підтверджено п'ять смертей унаслідок коронавірусної інфекції, всі на Львівщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

2 серпня (09:00): 3086 випадків, 51 новий

 

м. Тернопіль - 22 особи

Заліщицький район - 1 особа

Збаразький район - 1 особа

Козівський район - 2 особи

Тернопільський район - 2 особи

Чортківський район - 23 особи

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

 

2 серпня (09:00): 9783 випадки, 112 нових

 

м. Львів – 55 осіб

Брюховичі – 1 особа

Миколаївський район – 11 осіб

Дрогобицький район – 9 осіб

Самбірський район – 8 осіб

Пустомитівський район – 6 осіб

Яворівський район – 4

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 2 особи

Городоцький район – 2 особи

Жовківський район – 2 особи

Кам'янка-Бузький район – 2 особи

Радехівський район – 1 особа

Буський район – 1 особа

Жидачівський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 1 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

 

2 серпня (09:00): 4795 випадків, 115 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 2 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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