Галицькі хроніки COVID-19: 1 серпня.

Станом на 09:00 1 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 386 хворих на COVID-19. За минулу добу – 312 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині, 145 – на Львівщині (проведено 1182 ПЛР-дослідження) та 59 – на Тернопіллі (проведено 642 ​дослідження методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено три смерті унаслідок коронавірусної інфекції, всі на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 серпня липня (09:00): 3035 випадків, 59 нових

м. Тернопіль -16 осіб

Бережанський район - 3 особи

Збаразький район - 3 особи

Кременецький район - 5 осіб

Козівський район - 1 особа

Бучацький район - 1 особа

Тернопільський район - 8 осіб

Теребовлянський район - 1 особа

Чортківський район - 17 осіб

Заліщицький район - 3 особи

Підволочиський район - 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 серпня (09:00): 9671 випадок, 145 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

1 серпня (09:00): 4680 випадків, 123 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.