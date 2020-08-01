Галицькі хроніки COVID-19: 1 серпня.

Станом на 09:00 1 серпня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 386 хворих на COVID-19. За минулу добу – 312 нових випадків: 123 – на Івано-Франківщині, 145 – на Львівщині (проведено 1182 ПЛР-дослідження) та 59 – на Тернопіллі (проведено 642 дослідження методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено три смерті унаслідок коронавірусної інфекції, всі на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,5%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня липня (09:00): 3035 випадків, 59 нових
м. Тернопіль -16 осіб
Бережанський район - 3 особи
Збаразький район - 3 особи
Кременецький район - 5 осіб
Козівський район - 1 особа
Бучацький район - 1 особа
Тернопільський район - 8 осіб
Теребовлянський район - 1 особа
Чортківський район - 17 осіб
Заліщицький район - 3 особи
Підволочиський район - 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня (09:00): 9671 випадок, 145 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
1 серпня (09:00): 4680 випадків, 123 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 1 серпня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.01.08.2020