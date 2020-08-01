В Україні понад тисячу випадків ковіду вже четверту добу поспіль.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 1172 нові випадки коронавірусної хвороби, що є другим за величиною показником за час пандемії. Кількість виявлених захворювань перевищує тисячний поріг четверту добу поспіль.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України у суботу.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (145) та Івано-Франківській (123), Одеській (101) областях, а також у Києві (101).

За добу одужало 556 пацієнтів (загалом одужало 29 308 осіб). Померло 16 людей (загальна кількість летальних випадків - 1709).