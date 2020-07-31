Галицькі хроніки COVID-19: 31 липня.

Станом на 09:00 31 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 059 хворих на COVID-19. За минулу добу – 312 нових випадків: 111 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 923​ ПЛР-дослідження) та 54 – на Тернопіллі (проведено 556 ​досліджень методом ПЛР).

За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 5 – на Львівщині та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.



За весь час пандемії у трьох областях одужало 5 727 хворих на COVID-19. За минулу добу – 131 особа: 58 – на Львівщині, 21 – на Тернопіллі та 52 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 2976 випадків, 54 нових

(у даних ДУ Тернопільський ОЛЦ також враховано додатковий випадок, який учора не збігався з даними РНБО)

м. Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 2 особи

Гусятинський район – 4 особи

Бучацький район – 5 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 9526 випадків, 147 нових

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

31 липня (09:00): 4557 випадків, 111 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.