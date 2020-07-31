Галицькі хроніки COVID-19: 31 липня.

 

Станом на 09:00 31 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 059 хворих на COVID-19. За минулу добу – 312 нових випадків: 111 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 923​ ПЛР-дослідження) та 54 – на Тернопіллі (проведено 556 ​досліджень методом ПЛР). 

 

 

За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 5  – на Львівщині та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.

 

 

 
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5 727 хворих на COVID-19. За минулу добу – 131 особа: 58 – на Львівщині, 21 – на Тернопіллі та 52 – на Івано-Франківщині.

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 липня (09:00): 2976 випадків, 54 нових

(у даних ДУ Тернопільський ОЛЦ також враховано додатковий випадок, який учора не збігався з даними РНБО)

м. Тернопіль – 19 осіб

Бережанський район – 6 осіб

Борщівський район – 2 особи

Гусятинський район – 4 особи

Бучацький район – 5 осіб

Тернопільський район – 4 особи

Теребовлянський район – 1 особа

Збаразький район – 1 особа

Лановецький район – 3 особи

Зборівський район – 1 особа

Кременецький район – 1 особа

Монастириський район – 4 особи

Чортківський район – 3 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 липня (09:00): 9526 випадків, 147 нових

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

31 липня (09:00): 4557 випадків, 111 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях. 

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

31.07.2020

До теми

Кривава здобич любові
Уляна Галич
Однією з численних і безсумнівних чеснот «Розарію» є потужна й оригінальна образна система, неймовірні метафори, якими буквально пронизана тканина збірки. Малігон – майстриня образів, вона творить їх буквально з повітря, бере із тонких енергетичних сфер, вишкрябує із власного нутра, віднаходить в кишенях і старих заплічниках, поміж забутих паперів та листів.
30.07.20 | | Штука
Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20 | | Наука
ПізнайЗрозумійЗбережи
Олеся Семчишин-Гузнер
Розмова про історію вивчення музейного і позамузейного малярського доробку Модеста Сосенка, етапи проєкту «ПізнайЗрозумійЗбережи», фотофіксацію, наклади видань, їхнє поширення, сайт-візитівку і виставку в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
28.07.20 | | Штука
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20 | | Наука
Партійні католики versus євреї у Мостиському повіті
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. католицький часопис «Echo Przemyskie» напосівся на купців-євреїв. Дописи насичені ворожістю і зневагою
27.07.20 | | Минуле
Все трохи квазі
Юрко ТИМЧУК
Питання «Що це було?» зараз регулярно виникає у свідомості розумних людей з великим життєвим досвідом. Найчастіше відповідь на нього – за межами цензурної лексики.
27.07.20 | | Україна
Країна на літеру “Б”
Олександр Ірванець
Патріотично налаштовані скандують на мітингах “Верым! Можам! Пераможам!», а самі мітинги проходять російською.
27.07.20 | | Дискурси
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.