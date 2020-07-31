Галицькі хроніки COVID-19: 31 липня.

Станом на 09:00 31 липня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 17 059 хворих на COVID-19. За минулу добу – 312 нових випадків: 111 – на Івано-Франківщині, 147 – на Львівщині (проведено 923 ПЛР-дослідження) та 54 – на Тернопіллі (проведено 556 досліджень методом ПЛР).
За минулу добу підтверджено 7 смертей унаслідок коронавірусної інфекції, 5 – на Львівщині та 2 – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини тримається на рівні 2,6%.
За весь час пандемії у трьох областях одужало 5 727 хворих на COVID-19. За минулу добу – 131 особа: 58 – на Львівщині, 21 – на Тернопіллі та 52 – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 2976 випадків, 54 нових
(у даних ДУ Тернопільський ОЛЦ також враховано додатковий випадок, який учора не збігався з даними РНБО)
м. Тернопіль – 19 осіб
Бережанський район – 6 осіб
Борщівський район – 2 особи
Гусятинський район – 4 особи
Бучацький район – 5 осіб
Тернопільський район – 4 особи
Теребовлянський район – 1 особа
Збаразький район – 1 особа
Лановецький район – 3 особи
Зборівський район – 1 особа
Кременецький район – 1 особа
Монастириський район – 4 особи
Чортківський район – 3 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 9526 випадків, 147 нових
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
31 липня (09:00): 4557 випадків, 111 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 31 липня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
31.07.2020