Кравчук тягне до мінської групи Фокіна.

 

Учасником Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі може стати перший прем’єр-міністр України, 87-річний Вітольд Фокін.

 

Про це повідомив новий керічвник української делеґації у ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу “Україна 24”.

 

 

"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", – сказав Кравчук.

 

Керівник делеґації планує зібрати цілу команду найближчого понеділка.

 

"Будемо збиратися усією делегацією, поговоримо, познайомимося, кожен висловить свою думку, що він бачить, як він бачить. Тому що Зеленський має одну мету – активний наступ в усіх питаннях: політичних, ідеологічних. Це означає, що ми не можемо пасти задніх, що ми зацікавлені, що мир має бути не на словах, а на ділі", – заявив Леонід Макарович.

 

Вітольд Фокін народився 25 жовтня 1932 року в селі Новомиколаївка Дніпропетровської області (сьогодні – Запорізька область).

 

Депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань, народний депутат СРСР у 1988-1989 роках, згодом – народний депутат України I скликання (у 1991-1994 роках). Очолював український уряд у 1990-1992 роках.

 

31.07.2020

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