Голобородько здурив: кортеж Президента перевищує швидкість і порушує ПДР.

Президент України Володимир Зеленський порушив один зі своїх передвиборчих стереотипів: керівник держави не відмовився від президентського кортежа, а, до того ж, його автомобіль багаторазово перевищував допустиму швидкість на дорогах і порушував інші правила дорожнього руху.

Про це йдеться в сюжеті проєкту журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

Автори передачі протягом двох літніх місяців фіксували рух президентського кортежу. Машина Зеленського перетинала подвійну суцільну лінію, порушувала правила руху смугами під час повороту тощо.

Президент порушував ПДР не лише під час виконання державних функцій, а й на дозвіллі: в усіх зафіксованих випадках Зеленський повертався з роботи додому або їхав у приватних справах, зокрема відвідував торговельний центр.

Зокрема, 10 червня за допомогою радара знімальна група зафіксувала, що Президент рухався зі швидкістю 148 кілометрів за годину, коли повертався з роботи до свого маєтку в Іванковичах, де на той час мешкав. Водночас допустима швидкість на цій ділянці – 90 км/год. При тім перша автівка з президентського кортежу за допомогою проблискових маячків "розігнала" автомобілі, котрі їхали з меншою швидкістю.

На новій дачі в Кончі-Заспі (а сам обіцяв відмовитися від резиденцій!) Зеленський зберіг звичку перевищувати швидкість. 13 липня президентські автівки рухались у бік держдач зі швидкістю 120 кілометрів за годину, показав радар, коли допустима швидкість на цій ділянці траси – 80 км/год.

6 липня "Схеми" стали свідками, як кортеж Зеленського з Офісу Президента, повертаючи до торговельного центру "Арена", змушував інших учасників дорожнього руху його пропустити. Поки одна частина автівок з кортежу перебувала на паркінгу ТРЦ, інші чекали на дорозі, перекриваючи смугу для руху транспорту, – що також є порушенням ПДР. Коли Зеленський завершив шопінґ, то виїхав від супермаркету через дві суцільні лінії.

В Офісі Президента заявили, що в них "відсутня будь-яка інформація щодо порушень правил дорожнього руху під час пересування кортежу Президента України".

Володимира Зеленського зі свитою неможливо притягнути до відповідальності: вони послуговуються державними номерами "для прикриття".

Як кандидат у Президенти, Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що хоче позбутися кортежів. "Щоб не було ніяких там кортежів. Я хочу позбавитись в цілому від кортежів", – сказав Зеленський перед другим туром.

У липні 2019-го він також опублікував пост у Facebook: "Останнім часом у соцмережах багато «зради» на тему того, що я обіцяв відмовитися від кортежів і не зробив цього. Повідомляю для всіх. Під час пересування Президента дорогами України їде два автомобілі: президентський і автомобіль охорони. Іноді буває третій – із супроводжувальними особами, членами команди, охороною. Ці автомобілі зупиняються на всіх світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає «мигалок» тощо. Мабуть тому Facebook-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі", – виправдовувався Зеленський.