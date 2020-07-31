ЄУ вирішила покарати Росію за гакерство.

Санкції будуть спрямовані передовсім на співробітників російського ГРУ.

 

 

Рада Європейської Унії ухвалила запровадження нового режиму санкцій проти Росії, а також Китаю та Північної Кореї. Термін дії санкцій – один рік. Штрафні заходи торкнуться організацій і фізичних осіб, діяльність яких, як вважають в Брюсселі, загрожує державам-членам і інститутам Євроунії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд для кіберзлочинців на територію Європейської Унії і арешт їхніх рахунків в банках держав-членів ЄУ. Одним з об'єктів кіберсанкцій ЄУ стало російське Головне розвідувальне управління (ГРУ), яке в Брюсселі називають відповідальним за поширення мережного хробака NotPetya, який вразив і «треті країни», зокрема Україну, де вірус завдав шкоди банківській системі й системі енергопостачання.

 

До списку санкцій було також включено чотирьох росіян, котрих вважають співробітниками ГРУ: Олексія Мініна, Олексія Моренця, Євгена Серебрякова і Олега Сотникова. Як зазначено в обґрунтуванні, їх вважають причетними до спроб кібератаки у жовтні 2018 року на Організацію зі заборони хімічної зброї, штаб-квартира якої розташована в Нідерландах. Цей орган займався розслідуванням справи про отруєння Сергія Скрипаля.

 

Також підставою для розширення списку санкцій осіб і організацій стало звернення уряду Німеччини. На початку липня Берлін запропонував покарати Росію за масштабну кібератаку на Бундестаґ, вчинену п'ять років тому.

 

За інформацією Deutsche Welle, отриманою з конфіденційних джерел, під час обговорення жодна країна-член ЄУ не виступила проти запровадження кіберсанкцій.

31.07.2020

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