Начальник Генштабу: На Донбасі немає ескалації.

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що в зоні проведення ООС немає ескалації чи наступальних дій, натомість поодинокі обстріли не є системними.

Про це Хомчак сказав під час селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомив Офіс Президента.

“Він поінформував щодо ситуації навколо режиму сталого та всеосяжного припинення вогню, зазначивши, що в зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ”, – цитує Хомчака пресслужба ОП.

Головнокомандувач ЗСУ також проінформував, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі розпочався режим "повного та всеосяжного припинення вогню". У перший же день бойовики двічі порушили перемир'я.