Начальник Генштабу: На Донбасі немає ескалації.

 

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак заявив, що в зоні проведення ООС немає ескалації чи наступальних дій, натомість поодинокі обстріли не є системними.

 

Про це Хомчак сказав під час селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомив Офіс Президента.

 

“Він поінформував щодо ситуації навколо режиму сталого та всеосяжного припинення вогню, зазначивши, що в зоні проведення ООС не зафіксовано ескалації чи наступальних дій. Поодинокі обстріли не є системними та виявляють неконтрольовані емоції чи провокації на найнижчому рівні, зазначив Головнокомандувач ЗСУ”, – цитує Хомчака пресслужба ОП.

 

Головнокомандувач ЗСУ також проінформував, що ситуація із запобіганням поширенню COVID-19 у зоні проведення Операції об’єднаних сил стабільна та контрольована.

 

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі розпочався режим "повного та всеосяжного припинення вогню". У перший же день бойовики двічі порушили перемир'я.

 

30.07.2020

До теми

Що визначає щасливі стосунки
П’ять суб’єктивних чинників відіграють особливо важливу роль.
29.07.20 | | Наука
ПізнайЗрозумійЗбережи
Олеся Семчишин-Гузнер
Розмова про історію вивчення музейного і позамузейного малярського доробку Модеста Сосенка, етапи проєкту «ПізнайЗрозумійЗбережи», фотофіксацію, наклади видань, їхнє поширення, сайт-візитівку і виставку в Національному музеї у Львові ім. Андрея Шептицького.
28.07.20 | | Штука
Мозок у жінки і чоловіка відрізняється
Об’єм сірої речовини та генетична експресія відрізняються залежно від статі.
27.07.20 | | Наука
Партійні католики versus євреї у Мостиському повіті
Мар'ян ХОМЯК
Наприкінці ХІХ ст. католицький часопис «Echo Przemyskie» напосівся на купців-євреїв. Дописи насичені ворожістю і зневагою
27.07.20 | | Минуле
Все трохи квазі
Юрко ТИМЧУК
Питання «Що це було?» зараз регулярно виникає у свідомості розумних людей з великим життєвим досвідом. Найчастіше відповідь на нього – за межами цензурної лексики.
27.07.20 | | Україна
Країна на літеру “Б”
Олександр Ірванець
Патріотично налаштовані скандують на мітингах “Верым! Можам! Пераможам!», а самі мітинги проходять російською.
27.07.20 | | Дискурси
Експериментальний метод діагностики раку
Вчені створили метод діагностики кількох поширених типів раку на основі аналізу крові, які вказують на онкологію ще за чотири роки до появи перших симптомів.
26.07.20 | | Наука
Чи коронавірус став заразнішим
З'явилося дослідження, яке доводить, що вірус SARS-CoV-2 завдяки одній мутації став ще заразнішим. Не всі науковці, однак, із цим погоджуються.
25.07.20 | | Наука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.