"Усі покоління – за свободу": Хомчак ушанував річницю початку радянсько-німецької війни.

 

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак ушанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні та відзначив готовність українців захищати територіальну цілісність і незалежність держави.

 

 

Коментар Хомчака з нагоди роковин початку радянсько-німецької війни поширила пресслужба Генерального штабу у вівторок.

 

"Прагнення до свободи та готовність захищати свою Батьківщину є рисою всіх поколінь українців. Як у минулому кривавому столітті, так і сьогодні ми стоїмо на варті спокою та світу", – йдеться в повідомленні.

 

Генштаб нагадує, що 22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна, в якій загинув кожен п'ятий українець, а в 2014 році Росія тимчасово окупувала Кримський півострів і розв'язала конфлікт на території Донецької та Луганської областей України. "Як і наші діди та прадіди, ми вимушено взяли до рук зброю та розпочали нову боротьбу за незалежність нашої держави", – йдеться у повідомленні.

 

"Цей день нагадує нам про всіх загиблих у боях, закатованих у нацистській неволі, померлих у тилу від голоду та поневірянь. І ми вшановуємо пам'ять синів і дочок українського народу, їхній подвиг та жертовність. Наше завдання – берегти пам'ять про тих, хто вистояв, і тих, хто впав жертвою обох тоталітарних кривавих систем", – підсумували в Генштабі.

 

22.06.2021

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