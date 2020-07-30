Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим.

Українська і білоруська сторони домовилися про посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах після затримання бойовиків російської приватної військової компанії "Ваґнера" під Мінськом.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі, підсумовуючи зустріч представників відомства з виконувачем обов'язків керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З урахуванням підтверджених відомостей про участь низки затриманих в бойових діях на території Донецької та Луганської областей України, українського походження і наявності українського громадянства у деяких з них, у Петра Врублевського запросили релевантну інформацію, котру можуть використати для всебічного аналізу і оцінки причин їхньої присутності в Білорусі", – поінформували у прес-службі МЗС Білорусі.

"Беручи до уваги зазначений тривожний факт, а також проведення в Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнуто домовленості про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою протидії дестабілізації обстановки в обох країнах", – підкреслили у МЗС.

Наразі міністерство закордонних справ Росії запросило на співбесіду посла РФ Дмітрія Мезенцева.

"До російської сторони доведено предметну інформація про затриману правоохоронними органами напередодні на території Білорусі групу російських громадян, які належать до так званої приватної військової компанії "Ваґнера", – йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства Білорусі.

У МЗС додали, що чекають від посла Росії ґрунтовних роз'яснень "щодо цілей та інших аспектів прибуття і перебування в нашій країні зазначеної організованої групи осіб, більшість членів якої мають доведений досвід участі в збройних конфліктах".